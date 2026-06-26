Режиссер Фрай указал на большую свободу российской культуры по сравнению с западной

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российская культура ставит во главу угла рассказ истории, а не соответствие «этническим требованиям». В этом ее отличие от культуры западной, заявил в беседе с ТАСС немецкий режиссер, международный арт-директор, советник генерального директора Большого театра Ханс-Йоахим Фрай.
«Вот вы смотрите сериалы от Netflix. А как их нужно создавать? Необходимо все время получать “этнические права”. Это делается через актеров: один из артистов должен обязательно быть черным, один — азиатом. Должна быть одна нормальная пара, одна — гомосексуальная. И пара лесбиянок (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено — прим. ТАСС). Вот тогда все чисто: полный список. Что мне особенно нравится в работе в России, так это то, что вы не должны использовать эти элементы, вы просто рассказываете историю», — сказал он.