Фильмы из Швейцарии и Косово покажут на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле

«Наш фестиваль — это не просто кино. Это напоминание: остановись, посмотри на тех, кто рядом. В этом году мы создаем Международную академию, учреждаем премию за сохранение семейных ценностей — чтобы добро оставалось с нами не только на время фестиваля. И впервые церемония открытия объединит 10 городов России и 30 стран мира. Чтобы люди по ту сторону экрана тоже почувствовали: они не одни. Потому что семья — это место, где тебя ждут. И где ты можешь просто быть собой», — сказал он.