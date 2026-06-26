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Режиссер мультфильма «Рататуй» отказался от съемок продолжения

Брэд Берд считает, что история крысенка-кулинара завершена
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма «Рататуй»
Кадр из мультфильма «Рататуй»

Режиссер культового гастрономического мультфильма «Рататуй» Брэд Берд категорически отказался от идеи продолжения. В интервью изданию Collider он признался, что студия не раз пыталась прощупать почву насчет сиквела, но он остается непреклонен.

«Они подходили к этому с разных сторон, запускали шутки-провокации, мол, а что если? Но я каждый раз отвечал: нет, мы уже все сказали», — пояснил Берд.

Кадр из мультфильма «Рататуй»
Кадр из мультфильма «Рататуй»

По его словам, зрители часто путают любовь к фильму с желанием увидеть продолжение. Он привел в пример «Стального гиганта» — картину, которая провалилась в прокате, но обрела культовый статус спустя годы. И тем не менее он не видит смысла возвращаться к ней.

«Люди спрашивают: а что было дальше? Но история уже завершена. Точка», — резюмировал режиссер.

Напомним, «Рататуй» вышел в 2007 году и мгновенно стал классикой анимации. Фильм рассказывает о крысенке Реми, мечтающем стать шеф-поваром в Париже. Главного героя озвучил Паттон Освальт, а в озвучании также приняли участие Лу Романо, Иэн Холм, Брайан Деннехи, Питер Зон, Питер О’Тул, Брэд Гарретт.