По его словам, зрители часто путают любовь к фильму с желанием увидеть продолжение. Он привел в пример «Стального гиганта» — картину, которая провалилась в прокате, но обрела культовый статус спустя годы. И тем не менее он не видит смысла возвращаться к ней.