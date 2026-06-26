Первый сезон стартовал осенью 2025 года и познакомил зрителей с редакцией провинциальной газеты в городе Толидо, штат Огайо. В центре сюжета — молодой и амбициозный главный редактор Нэд Сэмпсон (Глисон), который пытается спасти издание от закрытия. Ему предстоит собрать команду репортеров-волонтеров, найти способы обойти сокращение бюджета и, самое главное, вернуть сотрудникам веру в победу.