Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата выхода продолжения спин-оффа сериала «Офис» с Доналом Глисоном

Второй сезон «Газеты» выйдет в сентябре 2026 года
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Газета» (2 сезон)
Кадр из сериала «Газета» (2 сезон)

Стриминговый сервис Peacock объявил дату премьеры продолжения комедийного сериала «Газета». Все эпизоды второго сезона ситкома с Доналом Глисоном в главной роли выйдут одновременно 9 сентября 2026 года.

Первый сезон стартовал осенью 2025 года и познакомил зрителей с редакцией провинциальной газеты в городе Толидо, штат Огайо. В центре сюжета — молодой и амбициозный главный редактор Нэд Сэмпсон (Глисон), который пытается спасти издание от закрытия. Ему предстоит собрать команду репортеров-волонтеров, найти способы обойти сокращение бюджета и, самое главное, вернуть сотрудникам веру в победу.

Кадр из сериала «Газета» (2 сезон)
Кадр из сериала «Газета» (2 сезон)

В актерский состав сериала вошли Трэйси Леттс, Сабрина Импаччиаторе, Мелвин Грегг, Челси Фрай, Нэнси Ленехан, Гбемисола Икумело, Рамона Янг и Аллан Харви.

Также во втором сезоне вновь появится Оскар Нуньес — его персонаж Оскар Мартинес хорошо знаком зрителям по американскому «Офису».