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Мила Кунис раскрыла секрет крепкого брака с Эштоном Кутчером

Актриса призналась, что они с мужем знают друг друга с детства
Эштон Кутчер и Мила Кунис
Эштон Кутчер и Мила КунисИсточник: Rex / Fotodom.ru

Мила Кунис раскрыла секрет своих крепких отношений с Эштоном Кутчером, заявив, что их брак строится на фундаменте, заложенном еще в юности. В интервью в шоу Дрю Бэрримор актриса пояснила, что они с мужем знают друг друга с 14 и 19 лет соответственно, поэтому, когда они вновь сошлись уже взрослыми, им не пришлось тратить время на привыкание. По словам звезды, они прошли через все этапы взросления вместе — и хорошие, и плохие, — что исключило неловкость и недопонимание.

Мила Кунис и Эштон Кутчер
Мила Кунис и Эштон КутчерИсточник: Legion-Media.ru

Кунис подчеркнула, что в их отношениях нет места недосказанности, а основой всему служит взаимное уважение. Актриса добавила, что такая глубокая личная история позволяет им спокойно меняться и развиваться с годами, не опасаясь, что партнер отвергнет новые черты характера.

«Он никогда не скажет: “Ну, это не та женщина, на которой я женился”. Он скорее скажет: “Ладно, поехали дальше”», — объяснила Мила

Ранее Мила Кунис рассказала о характере детей от Эштона Кутчера.