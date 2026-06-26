Мила Кунис раскрыла секрет крепкого брака с Эштоном Кутчером

Мила Кунис раскрыла секрет своих крепких отношений с Эштоном Кутчером, заявив, что их брак строится на фундаменте, заложенном еще в юности. В интервью в шоу Дрю Бэрримор актриса пояснила, что они с мужем знают друг друга с 14 и 19 лет соответственно, поэтому, когда они вновь сошлись уже взрослыми, им не пришлось тратить время на привыкание. По словам звезды, они прошли через все этапы взросления вместе — и хорошие, и плохие, — что исключило неловкость и недопонимание.