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Звезды «Дневников вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли снимутся в новом сериале

Актеры, игравшие влюбленных, готовятся к съемкам в детективной драме «Ты заслуживаешь знать»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
«Дневники вампира»
«Дневники вампира»

Звезды культового сериала «Дневники вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли вновь появятся на экранах вместе. Как сообщает Deadline, актеры исполнят главные роли в драме «Ты заслуживаешь знать» от стриминга Hulu.

Проект основан на одноименном романе Эгги Блум Томпсон, вышедшем в 2025 году. Адаптацией занимается Брайан Танен, который выступит автором сериала и шоураннером. В центре сюжета — три супружеские пары из пригорода, соседи и лучшие друзья. Их идиллия рушится после убийства одного из мужей: расследование вскрывает череду шокирующих тайн, которые ставят под угрозу не только дружбу, но и жизни героев.

Нина Добрев и Пол Уэсли сыграют Гвен и Скотта — соседей, которые оказываются по разные стороны расследования. Оба актера также выступят исполнительными продюсерами проекта.

Сериал разрабатывается для Hulu при участии компании Unwell Алекса Купера и Kapital Entertainment Аарона Каплана. Дата премьеры пока не объявлена.

«Дневники вампира» — популярный мистический сериал, выходивший с 2009 по 2017 год. Пол Уэсли сыграл роль древнего вампира Стефана Сальваторе, а Нина Добрев исполнила две роли — Елены Гилберт и Кэтрин Пирс.