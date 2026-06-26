Проект основан на одноименном романе Эгги Блум Томпсон, вышедшем в 2025 году. Адаптацией занимается Брайан Танен, который выступит автором сериала и шоураннером. В центре сюжета — три супружеские пары из пригорода, соседи и лучшие друзья. Их идиллия рушится после убийства одного из мужей: расследование вскрывает череду шокирующих тайн, которые ставят под угрозу не только дружбу, но и жизни героев.