Недвижимость Дмитрия Нагиева оценили более чем в 700 млн рублей

В Подмосковье артист владеет особняком площадью 250 квадратных метров на Новой Риге стоимостью около 77 миллионов. Также в его собственности — четырехэтажный дом под Петербургом площадью 600 «квадратов» (более 200 миллионов) и квартира на Котельнической набережной в Москве, чья цена не раскрывается.