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Недвижимость Дмитрия Нагиева оценили более чем в 700 млн рублей

Самым дорогим из них оказались апартаменты в пятизвездочном отеле на берегу Персидского залива в Дубае
Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Общая стоимость недвижимости актера Дмитрия Нагиева превышает 700 миллионов рублей. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Звездач», в активе шоумена несколько объектов как в России, так и за рубежом.

Самым дорогим из них оказались апартаменты в пятизвездочном отеле на берегу Персидского залива в Дубае — они оценены в 300 миллионов рублей. Внутри три спальни, а из номера есть выход на частный пляж.

В Подмосковье артист владеет особняком площадью 250 квадратных метров на Новой Риге стоимостью около 77 миллионов. Также в его собственности — четырехэтажный дом под Петербургом площадью 600 «квадратов» (более 200 миллионов) и квартира на Котельнической набережной в Москве, чья цена не раскрывается.

Ранее Дмитрий Нагиев провел вечеринку в Москве на фоне слухов об «отмене».