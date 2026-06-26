Фильм «Осколки» получил Гран-при первого этапа 46-го фестиваля ВГИК

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Фильм «Осколки» режиссера Арсена Аристакесяна удостоен Гран-при первого этапа 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, передает корреспондент ТАСС. Победители продолжат борьбу во втором, международном этапе смотра, который пройдет в Москве
Приз за лучшую режиссерскую работу в игровом кино получила Сара Тарекэгн за фильм «Однозначно». Лучшим режиссером документального фильма признана Ева Бальтцер, снявшая картину «Межсезонье», а награду за лучшую режиссуру анимационного фильма получила Лера Алейникова за работу «Тень».
В числе других лауреатов — Ксения Полозова, удостоенная приза за лучший сценарий фильма «Последнее чудо», а также Мария Потапова и Алексей Славкин, отмеченные наградами за лучшие женскую и мужскую роли соответственно. Приз за лучшую операторскую работу в игровом кино получил фильм «Гора Чинват», а в документальном кино — «Межсезонье».
Впервые в истории фестиваля были вручены специальные призы за полнометражные картины, снятые на гранты выпускниками ВГИК. Лучшим дебютным полнометражным фильмом признана картина «Коммерсант» режиссеров Никиты и Федора Кравчуков. Награду за лучшую режиссуру в дебютном полнометражном фильме получил Саид-Магомед Хасаев за картину «Рахат лукум», а приз за лучшую операторскую работу — Иван Чеченков за фильм Bella Ciao.
О фестивале
Первый этап 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК проходил в Москве с 15 по 25 июня. В этом году организаторы впервые изменили формат смотра: в российской части конкурса участвовали только дипломные работы выпускников 2026 года. Фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения режиссера и педагога Сергея Герасимова.
В состав жюри первого этапа вошли режиссер Алексей Нужный, художник-постановщик Эдуард Галкин, главный редактор АНО «Институт развития интернета» Татьяна Матвеева, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, оператор Елена Иванова, звукорежиссер Полина Волынкина, режиссер Дмитрий Куприянов, программный директор международных кинофестивалей Александр Соломонов и другие представители киноиндустрии.
Победители российского этапа представят свои работы на втором, международном этапе фестиваля, который пройдет с 16 по 20 ноября. Студенческие фильмы будут показаны более чем на 150 площадках в разных регионах России. В предыдущие годы в фестивале принимали участие представители более 70 стран мира.