Фильм «Осколки» получил Гран-при первого этапа 46-го фестиваля ВГИК

Победители российского этапа представят свои работы на втором, международном этапе фестиваля, который пройдет с 16 по 20 ноября. Студенческие фильмы будут показаны более чем на 150 площадках в разных регионах России. В предыдущие годы в фестивале принимали участие представители более 70 стран мира.