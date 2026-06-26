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Чем закончился 1-й сезон турецкого сериала «Ночная сказка» и как сложилась судьба Махира Йылмаза

«Ночная сказка» — турецкая мелодрама о том, каким тяжелым может быть выбор между желанием отомстить и любовью. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала и что было в финальной серии
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Ночная сказка
Кадр из сериала «Ночная сказка»

В центре турецкой мелодрамы «Ночная сказка» — история Махира Йылмаза (Бурак Дениз), который еще в детстве пережил трагедию: его отец, честный начальник полиции, был убит при загадочных обстоятельствах. Спустя 20 лет Махир вернулся в родной город, чтобы найти виновного и добиться справедливости. Для этого он устроился в полицию и начал постепенно подбираться к Кюршату Кылымджы — человеку, которого считал главным подозреваемым.

Однако тщательно выстроенный план разрушился, когда Махир познакомился с Джанфезой (Су Бурджу Джокшун). Между героями вспыхнули чувства, однако вскоре Махир узнал, что Джанфеза — дочь его врага. Так он оказался перед выбором между местью и любовью.

Финал первого сезона получился драматичным, но в целом счастливым. Рассказываем, чем закончилась история Махира Йылмаза и что произошло с другими героями в последних сериях.

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Ночная сказка»

В заключительной, 35-й серии Махир Йылмаз Махир Йылмаз узнает правду, которая полностью меняет его представление о прошлом: оказывается, его дед Асаф был связан с убийством его отца. Это открытие становится ключевым поворотом в истории и подталкивает героя к окончательному решению довести расследование до конца.

Махиру удается распутать всю цепочку преступлений и добиться справедливости законным путем — все виновные оказываются арестованы. Его усилия получают официальное признание: героя вызывают в Анкару и награждают государственной премией.

Параллельно обостряется противостояние с семьей Кюршата Кылымджы. Озан устраивает ловушку: похищает Джанфезу и ставит героя перед выбором между жизнью возлюбленной и местью. В итоге Махир спасает девушку, а сам Озан погибает.

Во время Курбан-байрама семьи Йылмаз и Кылымджы, наконец, находят путь к миру и собираются за одним столом.

В эпилоге показано, что проходит несколько лет. У Махира и Джанфезы рождается дочь Мерьем, и семья переезжает в Денизли, чтобы начать новую жизнь.

Также завершаются линии второстепенных персонажей: Афет заболевает деменцией, Саре и Салих создают семью и ждут ребенка, а Кюршат начинает новую жизнь с Гюлизар и вместе с ней воспитывает сына Озана. 

Как сложились судьбы героев

Финал первого сезона «Ночной сказки» не только подвел итог основной истории, но и показал, каким стало будущее ключевых персонажей. 

Махир Йылмаз

Бурак Дениз в роли Махира в сериале Ночная сказка
Бурак Дениз в роли Махира в сериале «Ночная сказка»

После раскрытия всей преступной цепочки и завершения расследования Махир добивается справедливости и официального признания. Его заслуги отмечают государственной наградой, а сам он окончательно отказывается от пути мести. В эпилоге показано, что спустя несколько лет он живет спокойной жизнью вместе с семьей, оставив прошлое позади.

Джанфеза

Су Бурджу Джокшун в роли Джанфезы в сериале Ночная сказка
Су Бурджу Джокшун в роли Джанфезы в сериале «Ночная сказка»

Остается рядом с Махиром, несмотря на все, через что им пришлось пройти. После примирения семей и завершения конфликта она строит с ним совместную жизнь. В финале становится известно, что у пары рождается дочь Мерьем, и они вместе начинают новый этап — уже как семья, вдали от прежних драм и вражды. 

Будет ли продолжение турецкого сериала «Ночная сказка» 

Продолжение сериала «Ночная сказка» не планируется — второй сезон создатели проекта снимать не будут. Телеканал ATV и продюсерская компания NGM Medya приняли решение завершить историю на 35-й серии.

Авторы отмечали, что сюжет изначально задумывался как цельное повествование с логичным финалом, поэтому он не требует искусственного растягивания сюжета.