Остается рядом с Махиром, несмотря на все, через что им пришлось пройти. После примирения семей и завершения конфликта она строит с ним совместную жизнь. В финале становится известно, что у пары рождается дочь Мерьем, и они вместе начинают новый этап — уже как семья, вдали от прежних драм и вражды.