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Названа дата выхода спин-оффа «Шрэка» про Осла с Эдди Мерфи

Мультфильм появится в прокате 30 июня 2028 года.
Кадр из мультфильма «Шрэк»
Кадр из мультфильма «Шрэк»

Universal и DreamWorks объявили дату выхода анимационного фильма про Осла из вселенной «Шрэка». Фильм выйдет 30 июня 2028 года, а Эдди Мерфи вернется к роли своего знаменитого персонажа.

Режиссером выступит Чарли Бин, работавший над «Лего Бэтмен Фильмом» и игровой версией «Леди и бродяги». Со-режиссером станет Мэтт Флинн, продюсером — Ребекка Хантли, известная по «Кунг-фу Панде 4» и «Плохим парням».

Спин-офф появится в прокате на год позже «Шрэка 5», релиз которого намечен на лето 2027 года.

Франшиза «Шрэк» стартовала в 2001 году. Первый фильм собрал в мировом прокате почти 500 миллионов долларов и стал первым мультфильмом, удостоенным премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм». Четыре основные части серии вместе с двумя спин-оффами про Кота в сапогах принесли студии свыше трех миллиардов долларов.

Ранее мы рассказывали о том, что Осел из «Шрека» получит собственный мультфильм о семейной жизни с женой-драконихой и детьми-полукровками.