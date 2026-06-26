Universal и DreamWorks объявили дату выхода анимационного фильма про Осла из вселенной «Шрэка». Фильм выйдет 30 июня 2028 года, а Эдди Мерфи вернется к роли своего знаменитого персонажа.
Режиссером выступит Чарли Бин, работавший над «Лего Бэтмен Фильмом» и игровой версией «Леди и бродяги». Со-режиссером станет Мэтт Флинн, продюсером — Ребекка Хантли, известная по «Кунг-фу Панде 4» и «Плохим парням».
Спин-офф появится в прокате на год позже «Шрэка 5», релиз которого намечен на лето 2027 года.
Франшиза «Шрэк» стартовала в 2001 году. Первый фильм собрал в мировом прокате почти 500 миллионов долларов и стал первым мультфильмом, удостоенным премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм». Четыре основные части серии вместе с двумя спин-оффами про Кота в сапогах принесли студии свыше трех миллиардов долларов.
Ранее мы рассказывали о том, что Осел из «Шрека» получит собственный мультфильм о семейной жизни с женой-драконихой и детьми-полукровками.