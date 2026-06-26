Франшиза «Шрэк» стартовала в 2001 году. Первый фильм собрал в мировом прокате почти 500 миллионов долларов и стал первым мультфильмом, удостоенным премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм». Четыре основные части серии вместе с двумя спин-оффами про Кота в сапогах принесли студии свыше трех миллиардов долларов.