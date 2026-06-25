Кинокомпания Focus Features опубликовала первый тизер фильма «Разум и чувства» — новой экранизации дебютного романа Джейн Остин. Постановщиком выступила Джорджия Окли, мировая премьера назначена на 16 октября 2026 года.
Дэйзи Эдгар-Джонс, знакомая зрителям по сериалу «Нормальные люди», исполнила роль Элинор — рассудительной старшей сестры в семействе Дэшвуд. Младшую, пылкую Марианну, сыграла Эсме Крид-Майлс. Ключевую мужскую роль – Эдварда Феррарса – сыграл Джордж Маккэй.
По сюжету, сестры Дэшвуд после смерти отца вместе с овдовевшей матерью вынуждены покинуть родовое поместье и перебраться в скромный коттедж. Там Элинор и Марианна впервые переживают влюбленность и разочарование — каждая по-своему, следуя разуму или эмоциям.
Наиболее известной экранизацией романа остается версия Энга Ли 1995 года «Разум и чувства» с Эммой Томпсон и Кейт Уинслет.