Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вышел первый трейлер новой экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства»

Также стала известна дата премьеры фильма со звездой «Нормальных людей» в главной роли

Кинокомпания Focus Features опубликовала первый тизер фильма «Разум и чувства» — новой экранизации дебютного романа Джейн Остин. Постановщиком выступила Джорджия Окли, мировая премьера назначена на 16 октября 2026 года.

Дэйзи Эдгар-Джонс, знакомая зрителям по сериалу «Нормальные люди», исполнила роль Элинор — рассудительной старшей сестры в семействе Дэшвуд. Младшую, пылкую Марианну, сыграла Эсме Крид-Майлс. Ключевую мужскую роль – Эдварда Феррарса – сыграл Джордж Маккэй.

По сюжету, сестры Дэшвуд после смерти отца вместе с овдовевшей матерью вынуждены покинуть родовое поместье и перебраться в скромный коттедж. Там Элинор и Марианна впервые переживают влюбленность и разочарование — каждая по-своему, следуя разуму или эмоциям.

Наиболее известной экранизацией романа остается версия Энга Ли 1995 года «Разум и чувства» с Эммой Томпсон и Кейт Уинслет. 