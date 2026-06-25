По сюжету, сестры Дэшвуд после смерти отца вместе с овдовевшей матерью вынуждены покинуть родовое поместье и перебраться в скромный коттедж. Там Элинор и Марианна впервые переживают влюбленность и разочарование — каждая по-своему, следуя разуму или эмоциям.