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СМИ: 52-летняя Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве

Актрису отправили в больницу с подозрением на микроинсульт
Мария Порошина
Мария Порошина

Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве, сообщает Shot. Врачи диагностировали у 52-летней звезды «Ночного дозора» транзиторную ишемическую атаку (микроинсульт).

Накануне вечером, по данным СМИ, артистке резко стало плохо, на вызов прибыла бригада скорой помощи. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

По имеющимся данным, у Порошиной уже были проблемы с артериальным давлением, что и могло спровоцировать ухудшение самочувствия.

29 июня актриса должна выйти на сцену московского Театра Эстрады в спектакле «Ищу мужа». Организаторы пока не дают официальных комментариев о замене или переносе постановки.

Ранее появились слухи о том, что Мария Порошина тайно вышла замуж за своего коллегу Ярослава Бойко.