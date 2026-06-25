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О муже Бейонсе Джей Зи сняли документальный сериал

Восемь эпизодов выйдут на HBO уже осенью
Бейонсе и Джей Зи
Бейонсе и Джей ЗиИсточник: Legion-Media

HBO анонсировал документальный сериал «Jay-Z in 8» — восемь откровенных бесед рэпера Джей Зи (настоящее имя — Шон Картер) с известным продюсером Риком Рубином о музыке, жизненном опыте и творческом процессе. Проект выйдет на HBO и HBO Max осенью 2026 года.

В опубликованном тизере супруг Бейонсе рассуждает о связи личного опыта и творчества: «Мы не говорим, что боль необходима, мы не говорим, что она тебе нужна, но если она есть... ты используешь ее».

Рик Рубин выступает не только продюсером, но и режиссером всего сериала, а одним из исполнительных продюсеров стал оскароносный актер Дэниэл Калуя. Производство ведет компания Рубина Tetragrammaton — та же студия, что выпустила похожий по формату сериал «McCartney 3, 2, 1» о Поле Маккартни.

Выход документалки «Jay-Z in 8» приурочен к двум крупным юбилеям, в том числе к 30-летию дебютного альбома Джей Зи «Reasonable Doubt».