HBO анонсировал документальный сериал «Jay-Z in 8» — восемь откровенных бесед рэпера Джей Зи (настоящее имя — Шон Картер) с известным продюсером Риком Рубином о музыке, жизненном опыте и творческом процессе. Проект выйдет на HBO и HBO Max осенью 2026 года.
В опубликованном тизере супруг Бейонсе рассуждает о связи личного опыта и творчества: «Мы не говорим, что боль необходима, мы не говорим, что она тебе нужна, но если она есть... ты используешь ее».
Рик Рубин выступает не только продюсером, но и режиссером всего сериала, а одним из исполнительных продюсеров стал оскароносный актер Дэниэл Калуя. Производство ведет компания Рубина Tetragrammaton — та же студия, что выпустила похожий по формату сериал «McCartney 3, 2, 1» о Поле Маккартни.
Выход документалки «Jay-Z in 8» приурочен к двум крупным юбилеям, в том числе к 30-летию дебютного альбома Джей Зи «Reasonable Doubt».