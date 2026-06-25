«Идея о том, что личность человека может быть просто извлечена, скопирована и прочитана машиной без его разрешения, — это не только технический вопрос. Это моральный вопрос. Согласие не является препятствием для творчества. Ответственность не является препятствием для прогресса», — заявила актриса на заседании инициативной группы. Ее слова приводит издание Euractiv.