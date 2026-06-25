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Кейт Бланшетт призвала ограничить бесконтрольное использование ИИ в кино

57-летняя актриса выступила с инициативой в Европарламенте
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Reuters

57-летняя Кейт Бланшетт вышла на трибуну Европарламента с предложением запустить «Реестр согласия человека». Это инструмент, с помощью которого деятели искусства смогут официально заявить, разрешают ли они нейросетям использовать свои работы, фото и видео для создания нового контента.

«Идея о том, что личность человека может быть просто извлечена, скопирована и прочитана машиной без его разрешения, — это не только технический вопрос. Это моральный вопрос. Согласие не является препятствием для творчества. Ответственность не является препятствием для прогресса», — заявила актриса на заседании инициативной группы. Ее слова приводит издание Euractiv.

Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media

«Реестр не решит все проблемы в одночасье. Но любой стандарт с чего-то начинается», — добавила Бланшетт. 

Сейчас Кейт Бланшетт все чаще высказывается об индустрии кино и проблемах актеров. Так, на Каннском фестивале звезда подняла тему абьюза на съемках, призвав кинематографистов проявлять больше заботы друг о друге.

Недавно стало известно, что Бланшетт будет преподавать в Оксфордском университете. 