57-летняя Кейт Бланшетт вышла на трибуну Европарламента с предложением запустить «Реестр согласия человека». Это инструмент, с помощью которого деятели искусства смогут официально заявить, разрешают ли они нейросетям использовать свои работы, фото и видео для создания нового контента.
«Идея о том, что личность человека может быть просто извлечена, скопирована и прочитана машиной без его разрешения, — это не только технический вопрос. Это моральный вопрос. Согласие не является препятствием для творчества. Ответственность не является препятствием для прогресса», — заявила актриса на заседании инициативной группы. Ее слова приводит издание Euractiv.
«Реестр не решит все проблемы в одночасье. Но любой стандарт с чего-то начинается», — добавила Бланшетт.
Сейчас Кейт Бланшетт все чаще высказывается об индустрии кино и проблемах актеров. Так, на Каннском фестивале звезда подняла тему абьюза на съемках, призвав кинематографистов проявлять больше заботы друг о друге.
Недавно стало известно, что Бланшетт будет преподавать в Оксфордском университете.