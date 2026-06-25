Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов поделился, что не пьет алкоголь уже полгода. 41-летний актер рассказал поклонникам, почему решил бросить.
Как отметил Богданов, к этому его подтолкнули два момента. Супруга предложила на «слабо» прожить год без алкоголя. К тому же, по словам артиста, хорошие напитки стали слишком дорогими. Актер добавил, что на смену вредной привычке пришли новые спортивные увлечения.
Богданов женат на Лауре Кемстач — маме юного актера Леона Кемстача, известного ролью в «Слове пацана».
Ранее появились подробности о новом сезоне комедии «Второй брак» с Богдановым в главной роли.