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Звезда «Реальных пацанов» признался, что не пьет уже полгода

41-летний актер Антон Богданов рассказал, почему решил отказаться от алкоголя
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Антон Богданов на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Антон Богданов на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов поделился, что не пьет алкоголь уже полгода. 41-летний актер рассказал поклонникам, почему решил бросить.

Как отметил Богданов, к этому его подтолкнули два момента. Супруга предложила на «слабо» прожить год без алкоголя. К тому же, по словам артиста, хорошие напитки стали слишком дорогими. Актер добавил, что на смену вредной привычке пришли новые спортивные увлечения.

Богданов женат на Лауре Кемстач — маме юного актера Леона Кемстача, известного ролью в «Слове пацана».

Ранее появились подробности о новом сезоне комедии «Второй брак» с Богдановым в главной роли. 