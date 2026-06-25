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СМИ: Иван Ургант провел свадьбу за 25 млн

Актер провел частное мероприятие за высокий гонорар
Иван Ургант
Иван УргантИсточник: Legion-Media.ru

Секретная свадьба с участием Ивана Урганта прошла на престижном казанском курорте. Дочь московского бизнесмена и сын знаменитого рыболова сыграли роскошный праздник на берегу Волги стоимостью более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Невесте — Варваре Волковой — 20 лет. Она из Москвы, ее отец владеет компанией по противопожарной безопасности. Мама занимается духовными практиками и ведет курсы по «исполнению желаний». Жених, 28-летний Тимур Ибрагимов, родом из Татарстана. Его отец — известный рыбак, рекордсмен по вылову самого большого судака в России, его бизнес тоже связан с рыбалкой.

Помимо родителей, главным спонсором свадьбы стал и сам жених. Он основал школу подготовки к ЕГЭ. В прошлом году компания Ибрагимова заработала 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 358 млн. До свадьбы пара объездила 33 страны. Тимур сделал предложение во французских Альпах, подарив Варваре кольцо с бриллиантом за 2,5 млн рублей.

Ранее Иван Ургант стал ведущим еще одной роскошной свадьбы семьи известных фармацевтических бизнесменов. Праздник Кесаны и Георгия Гурцких проходил в Петербурге два дня. Особое внимание привлек Большой зал филармонии имени Шостаковича — там прошло венчание. Ради этого пришлось отменить запланированный концерт. В филармонии пояснили: «Это были люди, которым очень сложно отказать».