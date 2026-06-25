СМИ: Иван Ургант провел свадьбу за 25 млн

Невесте — Варваре Волковой — 20 лет. Она из Москвы, ее отец владеет компанией по противопожарной безопасности. Мама занимается духовными практиками и ведет курсы по «исполнению желаний». Жених, 28-летний Тимур Ибрагимов, родом из Татарстана. Его отец — известный рыбак, рекордсмен по вылову самого большого судака в России, его бизнес тоже связан с рыбалкой.