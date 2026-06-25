Дочь актрисы Марии Шукшиной вышла на подиум. Анна Шукшина, которая профессионально занимается бодибилдингом, стала участницей модного показа в рамках проекта Fashion Meets Music. Она дефилировала в летнем платье с асимметричным кроем юбки.
«Я попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт», — поделилась дочь артистки.
Анна родилась у Марии Шукшиной в браке с Артемом Трегубенко. Она окончила продюсерский факультет ВГИКа.
Анна Шукшина рассказывала, что судится с экс-супругом за право опеки над 11-летним сыном Вячеславом. Мальчик с ранних лет живет с отцом, и мужчина не дает матери видеться с ребенком. Причиной разногласий стал образ жизни женщины: бывшему мужу не нравились публичные семейные скандалы, ее участие в ток-шоу и даже увлечение бодибилдингом.
Ранее Мария Шукшина высказалась о ремейках в кино.