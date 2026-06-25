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36-летняя дочь Марии Шукшиной вышла на подиум в мини-платье со шлейфом

Анна Шукшина, которая занимается бодибилдингом, показала результат тренировок
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Шукшина с дочерью Анной
Мария Шукшина с дочерью Анной

Дочь актрисы Марии Шукшиной вышла на подиум. Анна Шукшина, которая профессионально занимается бодибилдингом, стала участницей модного показа в рамках проекта Fashion Meets Music. Она дефилировала в летнем платье с асимметричным кроем юбки.

«Я попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт», — поделилась дочь артистки. 

Анна Шукшина / фото: соцсети
Анна Шукшина / фото: соцсети
Анна Шукшина / фото: соцсети
Анна Шукшина / фото: соцсети

Анна родилась у Марии Шукшиной в браке с Артемом Трегубенко. Она окончила продюсерский факультет ВГИКа. 

Анна Шукшина / фото: соцсети
Анна Шукшина / фото: соцсети

Анна Шукшина рассказывала, что судится с экс-супругом за право опеки над 11-летним сыном Вячеславом. Мальчик с ранних лет живет с отцом, и мужчина не дает матери видеться с ребенком. Причиной разногласий стал образ жизни женщины: бывшему мужу не нравились публичные семейные скандалы, ее участие в ток-шоу и даже увлечение бодибилдингом.

Ранее Мария Шукшина высказалась о ремейках в кино. 