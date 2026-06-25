«Мы аккуратно пробуем и смотрим, что им нравится. Левушке пока больше нравится заниматься музыкой и шахматами, чем активными видами спорта. А Лиечка — очень бойкая и активная, но ей нет еще и двух лет, так что все ее интересы впереди», — рассказала актриса.