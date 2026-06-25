Актриса Лиза Арзамасова рассказала, как они с мужем, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом, подходят к развитию своих детей. Своим опытом она поделилась в разговоре с kp.ru.
По словам знаменитости, супруги не решают за сына и дочь, какое именно направление им осваивать — творческое или спортивное.
«Мы аккуратно пробуем и смотрим, что им нравится. Левушке пока больше нравится заниматься музыкой и шахматами, чем активными видами спорта. А Лиечка — очень бойкая и активная, но ей нет еще и двух лет, так что все ее интересы впереди», — рассказала актриса.
Ранее Елизавета Арзамасова рассказала о начале отношений с Авербухом.