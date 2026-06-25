«Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных сериалов за май 2026 года

Отмечается, что несмотря на лидерство зарубежных сериалов, в рейтинге из 30 позиций большинство проектов занимают отечественные — 19 сериалов. Так, в топ-10 попали «Папины дочки», «Универ», «Первая ракета» и «Молодежка». При этом главным российским сериалом в мае стал «След», достигнув лучшего результата с начала 2026 года.