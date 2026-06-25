«Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных сериалов за май 2026 года

«Первое место в мае занял сериал “Пацаны” (2984 балла). В топ-5 также вошли “Эйфория” (1983), “След” (1 617), “Магическая битва” (1378) и “Очень странные дела” (1159)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на лидерство зарубежных сериалов, в рейтинге из 30 позиций большинство проектов занимают отечественные — 19 сериалов. Так, в топ-10 попали «Папины дочки», «Универ», «Первая ракета» и «Молодежка». При этом главным российским сериалом в мае стал «След», достигнув лучшего результата с начала 2026 года.
В исследовании объяснили, что май стал месяцем крупных зарубежных хитов из-за выхода новых сезонов, благодаря чему «Пацаны» и «Эйфория» заняли первые две строчки рейтинга. В то же время «ностальгическая волна» по российским сериалам, по сравнению с предыдущим месяцем, ослабла из-за отсутствия новых эпизодов.
Кроме того, в мае усилилась премьерная активность до девяти тайтлов. В компании уточнили, что среди премьер в рейтинг вошли «Первая ракетка» (883 балла), «Вне кампуса» (820 баллов), «Приговор» (667 баллов), «Псы и волки» (637 баллов), «Извозчик» (591 балл), «Кузя: Путь к успеху» (567 баллов), «Радар» (560 баллов), «Отпечатки» (544 балла) и «Берега любви» (524 балла).
«По типу контента в майском топ-30 представлено 29 игровых сериалов и 1 аниме. На франшизы, которые стартовали до 2025 года, пришлось 19 проектов. Еще 11 — это продолжения сериалов, начавшихся в 2025—2026 годах. Премьеры 2026 года — 9 проектов», — отметили в компании.
При расчете рейтинга учитывались запросы в поисковые системы и количество просмотров на ТВ и онлайн. Кроме того, исследователи учитывали социальный отклик сериалов, обращая внимание на упоминаемость вовлеченность, просмотры и другие факторы. Всего в выборку вошли 1379 проектов.
«Медиалогия» 29 мая опубликовала рейтинг самых популярных сериалов за апрель 2026 года. Впервые с января топ сериалов возглавил российский проект — сериал «Молодежка» с 2057 баллами. В компании подчеркнули, что главным трендом апреля стали ностальгические перезапуски и возвращение архивных франшиз — именно они показали наибольший рост относительно марта. Также произошло возвращение крупных зарубежных проектов.