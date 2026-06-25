«Буратино» открыл первый кинофорум стран-участниц СНГ

Лента побывала на крупнейших кинорынках мира — в Берлине и Каннах. Права на картину проданы в более чем 50 стран. В очередной раз фильм оставил у посетителей кинофорума самые теплые эмоции. После премьеры в Алма-Ате зрители не могли сдержать эмоций.