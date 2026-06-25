«Буратино» открыл первый кинофорум стран-участниц СНГ

Фильм «Буратино» открыл I кинофорум стран-участниц СНГ «Центральная Азия+». Неслучайно именно российскую картину первой представили публике и экспертам. Организатором форума стало «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ, передает телеканал «Известия».
Лента побывала на крупнейших кинорынках мира — в Берлине и Каннах. Права на картину проданы в более чем 50 стран. В очередной раз фильм оставил у посетителей кинофорума самые теплые эмоции. После премьеры в Алма-Ате зрители не могли сдержать эмоций.
Кинофорум «Центральная Азия+» проходит в Алма-Ате 24 и 25 июня. Событие объединит представителей киноиндустрии России, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.