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Звезда «Дневников вампира» показал фото с невестой

43-летний актер Пол Уэсли трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Пол Уэсли и Натали Кукенбург / фото: соцсети
Пол Уэсли и Натали Кукенбург / фото: соцсети

43-летний актер Пол Уэсли, известный по сериалу «Дневники вампира», опубликовал в личном блоге трогательное поздравление для своей невесты Натали Кукенбург и поделился совместными фото. 24 июня модель отметила 26-й день рождения.

«С днем рождения женщину, которая делает меня самым счастливым мужчиной на свете», — написал Уэсли.

Пол Уэсли и Натали Кукенбург / фото: соцсети
Пол Уэсли и Натали Кукенбург / фото: соцсети

О помолвке пары стало известно летом 2026 года. Натали опубликовала фото кольца, подаренного Полом, и написала: «Да. Всегда и навечно». Вместе влюбленные с 2022 года.

Пол Уэсли и Натали Кукенбург / фото: соцсети
Пол Уэсли и Натали Кукенбург / фото: соцсети

До этого Уэсли состоял в браке с Инес де Рамон — сейчас она встречается с Брэдом Питтом. Актеры развелись после трех лет совместной жизни.

Ранее стало известно, что Иен Сомерхолдер коллега Уэсли по сериалу «Дневники вампира», распродал личные вещи из-за долгов.