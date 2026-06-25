43-летний актер Пол Уэсли, известный по сериалу «Дневники вампира», опубликовал в личном блоге трогательное поздравление для своей невесты Натали Кукенбург и поделился совместными фото. 24 июня модель отметила 26-й день рождения.
«С днем рождения женщину, которая делает меня самым счастливым мужчиной на свете», — написал Уэсли.
О помолвке пары стало известно летом 2026 года. Натали опубликовала фото кольца, подаренного Полом, и написала: «Да. Всегда и навечно». Вместе влюбленные с 2022 года.
До этого Уэсли состоял в браке с Инес де Рамон — сейчас она встречается с Брэдом Питтом. Актеры развелись после трех лет совместной жизни.
Ранее стало известно, что Иен Сомерхолдер коллега Уэсли по сериалу «Дневники вампира», распродал личные вещи из-за долгов.