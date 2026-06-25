«Все хорошо»: Карпов из «Глухаря» ничего не слышал о своей глухоте

Сообщения о потере слуха оказались сильно преувеличены, заявил актер Владислав Котлярский, комментируя появившиеся в СМИ новости о состоянии своего здоровья. Звезда сериалов «Глухарь» и «Карпов» отметил, что об этом заговорили сразу после его визита в медицинское учреждение.
Однако речь идет не об экстренном лечении и не о серьезном диагнозе, а об обычной плановой процедуре. В беседе с NEWS.ru артист явно дал понять, что оснований для тревожных выводов о его состоянии нет.
«Все хорошо. <…> Кто-то в поликлинике сливает информацию, когда приходишь на обычную медицинскую процедуру», — возмутился Котлярский.
Напомним, ранее появилась информация, будто бы Владислав Котлярский на время лишился способности слышать. Сообщалось, что причиной недуга стали банальные серные пробки.