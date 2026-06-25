В своем личном блоге артист обратился к имениннице с теплыми словами. «Светлячок, с 23-летием! Тебя есть, с чем поздравлять. И не будет отеческих: “не расслабляйся”. Потому что ты получаешь удовольствие от того, чем занимаешься. Так что — расслабляйся! И это тоже у тебя хорошо получается! Дочь, я тебя люблю! И я тобой горжусь. Всегда твой папа. P. S. Побезответственней», — написал Барац.