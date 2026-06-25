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Звезда «Квартета И» показал редкое фото 23-летней дочери

Леонид Барац опубликовал редкие кадры с дочерью Евой
Леонид Барац
Леонид Барац

Леонид Барац, один из основателей «Квартета И», впервые за долгое время показал публике свою младшую дочь. Актер, известный по ролям в фильмах «О чем говорят мужчины», опубликовал редкие снимки Евы. Поводом стал день рождения девушки.

Леонид Барац показал дочь / фото: соцсети
Леонид Барац показал дочь / фото: соцсети

В своем личном блоге артист обратился к имениннице с теплыми словами. «Светлячок, с 23-летием! Тебя есть, с чем поздравлять. И не будет отеческих: “не расслабляйся”. Потому что ты получаешь удовольствие от того, чем занимаешься. Так что — расслабляйся! И это тоже у тебя хорошо получается! Дочь, я тебя люблю! И я тобой горжусь. Всегда твой папа. P. S. Побезответственней», — написал Барац.

Сейчас Ева живет в Великобритании и строит творческую карьеру. Она играет в театре, сочиняет музыку и занимается вокалом.

Ранее Леонид Барац высказался об использовании ИИ в работе.