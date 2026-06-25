Аналитики Кинопоиска выяснили, какие звезды экшена ближе всего российской аудитории. Как сообщили в пресс-службе платформы, абсолютным лидером стал Джейсон Стэйтем.
Согласно данным сервиса, 28 фильмов с участием британского актера собрали почти 8 миллионов оценок от пользователей, превышающих 7 баллов. Самым популярным боевиком на платформе признан «Гнев человеческий» Гая Ричи, где Стэйтем исполнил главную роль.
Серебро рейтинга досталось Джеки Чану. В его активе 64 картины, которые набрали 2,7 миллиона высоких оценок.
А вот звание самого недооцененного актера жанра досталось Майку Норрису — сыну легендарного Чака Норриса. Он снялся всего в трех боевиках, и их средняя оценка составила всего 2,1 балла.
Помимо «Гнева человеческого», в топ боевиков также вошли «Неудержимые», «Джон Уик 4» и «13-й район: Ультиматум».