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Джейсон Стэйтем возглавил рейтинг любимых героев боевиков у россиян

Актер Джейсон Стэйтем оказался самый популярной звездой боевиков у россиян
Джейсон Стэйтем
Джейсон СтэйтемИсточник: Legion-Media.ru

Аналитики Кинопоиска выяснили, какие звезды экшена ближе всего российской аудитории. Как сообщили в пресс-службе платформы, абсолютным лидером стал Джейсон Стэйтем.

Согласно данным сервиса, 28 фильмов с участием британского актера собрали почти 8 миллионов оценок от пользователей, превышающих 7 баллов. Самым популярным боевиком на платформе признан «Гнев человеческий» Гая Ричи, где Стэйтем исполнил главную роль.

Джеки Чан в фильме «Час пик» (1998 год)
Джеки Чан в фильме «Час пик» (1998 год)Источник: Legion-Media.ru

Серебро рейтинга досталось Джеки Чану. В его активе 64 картины, которые набрали 2,7 миллиона высоких оценок.

А вот звание самого недооцененного актера жанра досталось Майку Норрису — сыну легендарного Чака Норриса. Он снялся всего в трех боевиках, и их средняя оценка составила всего 2,1 балла.

Помимо «Гнева человеческого», в топ боевиков также вошли «Неудержимые», «Джон Уик 4» и «13-й район: Ультиматум».