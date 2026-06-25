Это не единственная проблема в жизни голливудской звезды в последнее время. В марте Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за долгов. Как выяснили журналисты Page Six, ссылаясь на судебные документы, бывший дом актера на Дрексель-авеню перешел под контроль владельца недвижимости Эрика Т. Голди.