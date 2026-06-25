Актера Микки Рурка сфотографировали во время прогулки с собакой в Лос-Анджелесе. Как пишет DailyMail, внимание прохожих и папарацци привлекла не только одежда звезды, но и отсутствие зубов.
На артисте были надеты толстовка, джинсы и солнцезащитные очки-авиаторы. В издании подчеркнули, что у Рурка не было зубов.
Это не единственная проблема в жизни голливудской звезды в последнее время. В марте Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за долгов. Как выяснили журналисты Page Six, ссылаясь на судебные документы, бывший дом актера на Дрексель-авеню перешел под контроль владельца недвижимости Эрика Т. Голди.
Верховный суд Лос-Анджелеса вынес заочное решение 9 марта. По данным издания, это означает, что актер, скорее всего, не явился в суд для защиты своих интересов или не ответил на исковое заявление.