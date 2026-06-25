В Твери стартовало производство продолжения драматического сериала «Трудная». Главные роли во втором сезоне исполняют Глеб Калюжный, Кира Медведева, Аристарх Венес, Виктория Корлякова и другие. Режиссером и автором сценария вновь выступила Оксана Барковская.
По сюжету нового сезона Влада продолжает бороться за новую жизнь и помогать девушкам в центре «Сестренки». Однако исчезновение старой знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование. За этим делом скрывается преступная схема с деньгами, квартирами и чужими судьбами. Чем ближе Влада приближается к правде, тем сильнее прошлое дает о себе знать: под удар попадают близкие, а ее саму снова пытаются сделать виноватой.
«Проекты „Новенький“ и „Трудная“ всегда поднимают важные социальные темы, и новый сезон не станет исключением. Он будет интересен зрителям сюжетными переплетениями, насыщенностью и разговором о зависимости и ее влиянии на жизнь человека. За годы съемок у нас сложилась очень теплая, профессиональная команда, поэтому работать над этой историей снова по-настоящему комфортно», — поделился Глеб Калюжный.
Производством «Трудной» занимается кинокомпания «МОСТ.Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и ON Медиа. Премьера второго сезона состоится в онлайн-кинотеатре Кион.