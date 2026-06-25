По сюжету нового сезона Влада продолжает бороться за новую жизнь и помогать девушкам в центре «Сестренки». Однако исчезновение старой знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование. За этим делом скрывается преступная схема с деньгами, квартирами и чужими судьбами. Чем ближе Влада приближается к правде, тем сильнее прошлое дает о себе знать: под удар попадают близкие, а ее саму снова пытаются сделать виноватой.