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Глеб Калюжный снимается во втором сезоне «Трудной» с Кирой Медведевой

Звезды «Новенького» вновь встретились на съемочной площадке
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)
Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)

В Твери стартовало производство продолжения драматического сериала «Трудная». Главные роли во втором сезоне исполняют Глеб Калюжный, Кира Медведева, Аристарх Венес, Виктория Корлякова и другие. Режиссером и автором сценария вновь выступила Оксана Барковская. 

По сюжету нового сезона Влада продолжает бороться за новую жизнь и помогать девушкам в центре «Сестренки». Однако исчезновение старой знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование. За этим делом скрывается преступная схема с деньгами, квартирами и чужими судьбами. Чем ближе Влада приближается к правде, тем сильнее прошлое дает о себе знать: под удар попадают близкие, а ее саму снова пытаются сделать виноватой.

Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)
Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)

«Проекты „Новенький“ и „Трудная“ всегда поднимают важные социальные темы, и новый сезон не станет исключением. Он будет интересен зрителям сюжетными переплетениями, насыщенностью и разговором о зависимости и ее влиянии на жизнь человека. За годы съемок у нас сложилась очень теплая, профессиональная команда, поэтому работать над этой историей снова по-настоящему комфортно», — поделился Глеб Калюжный.

Оксана Барковская и Глеб Калюжный с мамой
Оксана Барковская и Глеб Калюжный с мамой

Производством «Трудной» занимается кинокомпания «МОСТ.Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и ON Медиа. Премьера второго сезона состоится в онлайн-кинотеатре Кион.