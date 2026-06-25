53-летняя актриса Мария Миронова находится на Майорке вместе с сыном Федором, который серьезно увлечен теннисом. Мальчик постоянно тренируется и принимает участие в соревнованиях. Мария Миронова рассказала, что молодым спортсменам в Испании живется совсем не просто.
Актриса опубликовала ролик, где мальчик играет на корте. Федор уверенно держит ракетку — делает подачи и отбивает мячи. Мария отметила, что сын занимается в том же клубе на Майорке, где когда-то начинал свою карьеру Рафаэль Надаль. Но условия там, по ее словам, далеки от идеальных.
«Всего 5 кортов. Грунт, который летит в глаза, нет инфраструктуры, ни кафе, ничего тебе, но зато сплит-партнер Надаля с нереальным энтузиазмом тренирует Федю на 35 градусной жаре каждый день», — эмоционально поделилась Миронова.
В апреле 2026 года актриса сообщила о разрыве с актером Андреем Сорокой. Позже выяснилось, что документы на развод она подала еще три года назад. После этого Сорока трижды обращался с исками к бывшей жене в Пресненский суд Москвы. Актер требовал «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников».
Ранее Мария Миронова дала новый комментарий об экс-муже.