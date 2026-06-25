В апреле 2026 года актриса сообщила о разрыве с актером Андреем Сорокой. Позже выяснилось, что документы на развод она подала еще три года назад. После этого Сорока трижды обращался с исками к бывшей жене в Пресненский суд Москвы. Актер требовал «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников».