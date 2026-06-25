Смену формата связывают с финансовыми изменениями в «Лунапарке». В 2023 и 2024 годах компания входила в число лидеров с выручкой 1,7–1,9 миллиарда рублей. Однако в 2025-м показатели упали более чем на 80% — до 349 миллионов.