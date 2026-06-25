Началась работа над новым «Электроником» по мотивам советской киноленты «Приключения Электроника». Как сообщают «Новости кинопроизводства», это будет полнометражный фильм.
Режиссером выступит Алексей Кузмин-Тарасов, известный по сериалам «Неверные» и «Что делать женщине, если...». Над сценарием фильма работают Алена Гуляшко и Александр Грязин.
Ранее сообщалось о планах кинокомпании «Лунапарк» снять 16-серийный сериал под руководством режиссера Александра Войтинского. Однако планы изменились.
Смену формата связывают с финансовыми изменениями в «Лунапарке». В 2023 и 2024 годах компания входила в число лидеров с выручкой 1,7–1,9 миллиарда рублей. Однако в 2025-м показатели упали более чем на 80% — до 349 миллионов.
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