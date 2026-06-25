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Режиссер «Неверных» снимет нового «Электроника»

Проект, ранее заявленный как сериал, будет полнометражным фильмом
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Юрий и Владимир Торсуевы Сергея Сыроежкина и Электроника в фильме «Приключения Электроника»
Юрий и Владимир Торсуевы Сергея Сыроежкина и Электроника в фильме «Приключения Электроника»

Началась работа над новым «Электроником» по мотивам советской киноленты «Приключения Электроника». Как сообщают «Новости кинопроизводства», это будет полнометражный фильм.

Режиссером выступит Алексей Кузмин-Тарасов, известный по сериалам «Неверные» и «Что делать женщине, если...». Над сценарием фильма работают Алена Гуляшко и Александр Грязин.

Ранее сообщалось о планах кинокомпании «Лунапарк» снять 16-серийный сериал под руководством режиссера Александра Войтинского. Однако планы изменились.

Смену формата связывают с финансовыми изменениями в «Лунапарке». В 2023 и 2024 годах компания входила в число лидеров с выручкой 1,7–1,9 миллиарда рублей. Однако в 2025-м показатели упали более чем на 80% — до 349 миллионов.

Читайте, где снимали фильм «Приключения Электроника»: ключевые локации и интересные факты о съемках.