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Том Холланд назвал Зендаю другим именем на красной дорожке

Актер окликнул возлюбленную ее вторым именем
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

На римской премьере фильма «Человек-паук: Новый день» Том Холланд привлек внимание поклонников необычным обращением к своей супруге Зендае. Пока актриса давала интервью на красной дорожке, 30-летний Холланд окликнул ее вторым именем — Мари. Полное имя артистки — Зендея Мари Стермер Коулман. Услышав возглас «Мари!», звезда «Эйфории» обернулась и уточнила, что нужно Тому, после чего супруг поинтересовался названием местного кафе, где планировал перекусить после мероприятия.

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media

Этот трогательный эпизод случился спустя чуть более недели после того, как Холланд впервые подтвердил, что они со Зендеей официально поженились. Пара, чей роман начался на съемках «Человека-паука: Возвращение домой» в 2017 году, обручилась в январе 2025-го. В недавнем интервью актер ответил на вопрос о свадьбе, заметив, что его родные не могли удивиться фейковым снимкам с церемонии, поскольку «все они там были».

Ранее Зендая рассказала, какой фильм смотрела на первом в жизни свидании.