Том Холланд назвал Зендаю другим именем на красной дорожке

На римской премьере фильма «Человек-паук: Новый день» Том Холланд привлек внимание поклонников необычным обращением к своей супруге Зендае. Пока актриса давала интервью на красной дорожке, 30-летний Холланд окликнул ее вторым именем — Мари. Полное имя артистки — Зендея Мари Стермер Коулман. Услышав возглас «Мари!», звезда «Эйфории» обернулась и уточнила, что нужно Тому, после чего супруг поинтересовался названием местного кафе, где планировал перекусить после мероприятия.
Этот трогательный эпизод случился спустя чуть более недели после того, как Холланд впервые подтвердил, что они со Зендеей официально поженились. Пара, чей роман начался на съемках «Человека-паука: Возвращение домой» в 2017 году, обручилась в январе 2025-го. В недавнем интервью актер ответил на вопрос о свадьбе, заметив, что его родные не могли удивиться фейковым снимкам с церемонии, поскольку «все они там были».
Ранее Зендая рассказала, какой фильм смотрела на первом в жизни свидании.