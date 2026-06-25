Том Холланд назвал Зендаю другим именем на красной дорожке

Этот трогательный эпизод случился спустя чуть более недели после того, как Холланд впервые подтвердил, что они со Зендеей официально поженились. Пара, чей роман начался на съемках «Человека-паука: Возвращение домой» в 2017 году, обручилась в январе 2025-го. В недавнем интервью актер ответил на вопрос о свадьбе, заметив, что его родные не могли удивиться фейковым снимкам с церемонии, поскольку «все они там были».