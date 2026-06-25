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40-летняя Елизавета Боярская покорила Великую Китайскую стену

Актриса поделилась кадрами с гастролей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Елизавета Боярская, фото: пресс-служба
Елизавета Боярская, фото: пресс-служба

40-летняя Елизавета Боярская отправилась в Китай без мужа и детей. Компанию заслуженной артистке России составили партнеры по спектаклю «Три сестры». Они прилетели в Пекин на гастроли. 

Артистам удалось побывать в парке Universal и попробовать знаменитое сливочное пиво из «Гарри Поттера». Боярская выложила в сеть счастливые фото с коллегами.

Елизавета Боярская с коллегами / фото: соцсети
Елизавета Боярская с коллегами / фото: соцсети

«Сами себе завидуем», — иронично подписала один из кадров Елизавета.

На этом приключения не закончились. Дальше группа отправилась покорять Великую Китайскую стену. Путь оказался непростым — некоторые участники сильно устали. Артисты делали передышки, а затем снова шли вперед. В итоге они добрались до вершины: «Доползли до самой-самой верхушки!».

Елизавета Боярская / фото: соцсети
Елизавета Боярская / фото: соцсети
Елизавета Боярская с коллегами / фото: соцсети
Елизавета Боярская с коллегами / фото: соцсети

Ранее Елизавета Боярская рассекретила «бабушкины рецепты» красоты.