40-летняя Елизавета Боярская отправилась в Китай без мужа и детей. Компанию заслуженной артистке России составили партнеры по спектаклю «Три сестры». Они прилетели в Пекин на гастроли.
Артистам удалось побывать в парке Universal и попробовать знаменитое сливочное пиво из «Гарри Поттера». Боярская выложила в сеть счастливые фото с коллегами.
«Сами себе завидуем», — иронично подписала один из кадров Елизавета.
На этом приключения не закончились. Дальше группа отправилась покорять Великую Китайскую стену. Путь оказался непростым — некоторые участники сильно устали. Артисты делали передышки, а затем снова шли вперед. В итоге они добрались до вершины: «Доползли до самой-самой верхушки!».
Ранее Елизавета Боярская рассекретила «бабушкины рецепты» красоты.