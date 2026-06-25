На этом приключения не закончились. Дальше группа отправилась покорять Великую Китайскую стену. Путь оказался непростым — некоторые участники сильно устали. Артисты делали передышки, а затем снова шли вперед. В итоге они добрались до вершины: «Доползли до самой-самой верхушки!».