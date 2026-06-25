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Хью Джекман рассказал о самых сложных съемках в своей карьере

Актер признался, что ему было сложно работать в фильме «Смерть Робин Гуда»

Хью Джекман признался, что работа над драматическим переосмыслением легенды о Робин Гуде стала для него настоящим испытанием. В новом фильме «Смерть Робин Гуда» его герой предстает не благородным разбойником, а уставшим воином, вынужденным оглядываться на свое криминальное прошлое. По словам звезды, одной из самых тяжелых сцен оказался ночной рукопашный бой, снятый в холодную погоду и буквально в грязи.

Кадр из фильма «Смерть Робин Гуда»
Кадр из фильма «Смерть Робин Гуда»

Особую сложность добавил эмоциональный подтекст драки: в определенный момент персонаж Джекмана после сильного удара замирает, положив голову на грудь поверженного врага. Исполнитель главной роли подчеркнул, что в этом бою чувствовалась «странная интимность и одновременно жестокость», а также признался, что этот эпизод стал одним из самых трудных в его карьере. «Я до сих пор отчищаю грязь, даже спустя год», — пошутил Джекман, стараясь передать атмосферу и сложность той сцены.