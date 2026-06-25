Хью Джекман рассказал о самых сложных съемках в своей карьере

Особую сложность добавил эмоциональный подтекст драки: в определенный момент персонаж Джекмана после сильного удара замирает, положив голову на грудь поверженного врага. Исполнитель главной роли подчеркнул, что в этом бою чувствовалась «странная интимность и одновременно жестокость», а также признался, что этот эпизод стал одним из самых трудных в его карьере. «Я до сих пор отчищаю грязь, даже спустя год», — пошутил Джекман, стараясь передать атмосферу и сложность той сцены.