Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах на семью. В интервью блогеру Александру Данилову она сообщила, что зарабатывает более миллиона рублей в месяц и значительную часть средств тратит на детей.
По словам Муцениеце, основные расходы связаны с образованием, кружками, одеждой и повседневными нуждами. Актриса отметила, что совокупные ежемесячные траты на детей достигают примерно одного миллиона рублей.
При этом она призналась, что не полностью удовлетворена текущим этапом своей карьеры. Муцениеце заявила, что хотела бы сосредоточиться на более серьезных проектах и в перспективе рассчитывает на международное признание.
Агата Муцениеце ранее состояла в браке с актером Павлом Прилучным, у пары двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. После развода в 2020 году бывшие супруги вели судебные разбирательства по вопросам алиментов и места проживания детей. В 2025 году суд постановил, что старший сын будет жить с матерью.
В настоящее время актриса состоит в браке с музыкантом Петром Дрангой. У пары есть общая дочь Вера, которая родилась в конце 2025 года. Муцениеце продолжает работать в кино и на телевидении, а также активно участвует в медиапроектах и рекламных кампаниях.