В настоящее время актриса состоит в браке с музыкантом Петром Дрангой. У пары есть общая дочь Вера, которая родилась в конце 2025 года. Муцениеце продолжает работать в кино и на телевидении, а также активно участвует в медиапроектах и рекламных кампаниях.