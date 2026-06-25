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Агата Муцениеце призналась, что зарабатывает более миллиона рублей в месяц

Актриса раскрыла свои доходы на детей
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах на семью. В интервью блогеру Александру Данилову она сообщила, что зарабатывает более миллиона рублей в месяц и значительную часть средств тратит на детей.

По словам Муцениеце, основные расходы связаны с образованием, кружками, одеждой и повседневными нуждами. Актриса отметила, что совокупные ежемесячные траты на детей достигают примерно одного миллиона рублей.

Агата Муцениеце с детьми
Агата Муцениеце с детьми

При этом она призналась, что не полностью удовлетворена текущим этапом своей карьеры. Муцениеце заявила, что хотела бы сосредоточиться на более серьезных проектах и в перспективе рассчитывает на международное признание.

Агата Муцениеце ранее состояла в браке с актером Павлом Прилучным, у пары двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. После развода в 2020 году бывшие супруги вели судебные разбирательства по вопросам алиментов и места проживания детей. В 2025 году суд постановил, что старший сын будет жить с матерью.

Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети

В настоящее время актриса состоит в браке с музыкантом Петром Дрангой. У пары есть общая дочь Вера, которая родилась в конце 2025 года. Муцениеце продолжает работать в кино и на телевидении, а также активно участвует в медиапроектах и рекламных кампаниях.