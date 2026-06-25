Личная жизнь Сергея Безрукова не раз становилась предметом обсуждения в прессе. Первой женой актера была Ирина Безрукова, с которой он прожил в браке 15 лет — с 2000 по 2015 год. Общих детей у супругов не было, однако во время этого брака стало известно, что у Сергея есть внебрачные дети: дочь Александра и сын Иван. Позже актер подтвердил информацию о том, что действительно является их отцом.