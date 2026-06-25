Личная жизнь Сергея Безрукова не раз становилась предметом обсуждения в прессе. Первой женой актера была Ирина Безрукова, с которой он прожил в браке 15 лет — с 2000 по 2015 год. Общих детей у супругов не было, однако во время этого брака стало известно, что у Сергея есть внебрачные дети: дочь Александра и сын Иван. Позже актер подтвердил информацию о том, что действительно является их отцом.
В 2016 году Безруков женился во второй раз — его супругой стала режиссер Анна Матисон, с которой он познакомился во время работы над фильмом «Млечный путь». В этом браке у пары родились трое детей: дочь Мария, а затем сыновья Степан и Василий. Сегодня Сергей Безруков — отец пятерых детей и, несмотря на плотный рабочий график, старается как можно больше времени проводить с ними.
Сколько детей у Сергея Безрукова
У Сергея Безрукова пять детей. Старшие дети (дочь Александра и сын Иван) родились в то время, когда актер был женат на Ирине Безруковой. Мама детей — питерская певица Кристина Смирнова. Эффектная девушка пробовала свои силы в массовке, но ее заметил режиссер и предложил ей сняться в сцене поцелуя с Есениным, которого играл Безруков. С этого экранного поцелуя и начался бурный роман актера с малоизвестной девушкой. Сергей Безруков развелся с женой, но на Кристине Смирновой так и не женился.
Второй женой Сергея Безрукова стала режиссер Анна Матисон, которая родила ему троих детей. Сегодня актер является многодетным отцом: у него три сына и две дочери.
Дочь Александра и сын Иван
Старшие дети Сергея Безрукова — дочь Александра и сын Иван. Александра родилась в 2008 году, в 2026 году ей исполнилось 18 лет. Иван появился на свет в 2011 году, сейчас ему 15 лет. Их мать — актриса Кристина Смирнова, с которой у Безрукова был роман во время его первого брака.
Долгое время актер никак не комментировал слухи о внебрачных детях. Лишь в 2016 году он подтвердил, что действительно является отцом Александры и Ивана. При этом Безруков подчеркнул, что не собирается рассказывать подробности этой истории, чтобы оградить детей от лишнего внимания.
О личной жизни старших детей известно немного. По словам Безрукова, он познакомил Александру и Ивана с детьми от второго брака, и они быстро нашли общий язык. Несколько лет назад Кристина Смирнова вместе с детьми переехала в Великобританию, где позже вышла замуж за британского подданного. Из-за этого Сергей Безруков не так часто видится со старшими наследниками, однако продолжает поддерживать с ними отношения.
Дочь Мария
Мария — первый совместный ребенок Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон. Девочка родилась 4 июля 2016 года. О ее появлении на свет актер сообщил вскоре после рождения и с тех пор периодически делится семейными фотографиями в социальных сетях.
Мария растет активным и творческим ребенком. По словам Сергея Безрукова, она любит устраивать домашние спектакли, часто бывает с родителями в театре, занимается танцами и спортом. При этом актер отмечает, что они с супругой не собираются навязывать дочери выбор профессии и хотят, чтобы в будущем она сама решила, чем заниматься.
Безруков нередко публикует снимки с семейного отдыха. Так, в 2025 году он показал подписчикам фотографии с Марией, где они вместе отдыхали в Сочи. Поклонники сразу обратили внимание, что девочка очень похожа на отца: многие отметили ее выразительные глаза, а улыбку, напротив, сравнили с улыбкой Анны Матисон. Судя по публикациям актера, Мария комфортно чувствует себя перед камерой и с удовольствием проводит время вместе с семьей.
Сын Степан
Степан — второй совместный ребенок Сергея Безрукова и Анны Матисон. Мальчик родился 24 ноября 2018 года, сейчас ему 7 лет. Актер практически сразу сообщил о рождении сына в социальных сетях и рассказал, что малыша назвали в честь прадеда по отцовской линии — Степана Ивановича Безрукова.
Безруков не раз рассказывал, что они с супругой стараются воспитывать детей самостоятельно и не прибегают к помощи няни. По словам актера, в заботе о Марии и Степане им помогали родители. С раннего возраста мальчик путешествует вместе с мамой и папой и сопровождает их в поездках.
Сергей Безруков нередко делится семейными фотографиями и рассказывает о небольших достижениях сына. Первый день рождения Степан отметил необычно — в Московском Губернском театре, где посмотрел спектакль «Остров сокровищ». Судя по публикациям актера, мальчик, как и его старшая сестра Мария, с интересом знакомится с театральным миром и любит проводить время с родителями.
Сын Василий
Василий — младший ребенок Сергея Безрукова и Анны Матисон. Мальчик родился 24 июля 2021 года, сейчас ему 4 года. О пополнении в семье актер сообщил в социальных сетях сразу после рождения сына. «Анечка родила мне сына Василия! Уррррраааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», — написал Безруков, отметив, что присутствовал при родах.
По словам актера, младший сын растет в очень дружной семье. Старшие дети от брака с Анной Матисон — Мария и Степан — с первых дней окружили малыша заботой и с удовольствием помогают родителям.