Кристина Асмус поделилась историей со съемок «Холопа 3», которые проходили в Турции. Актриса призналась, что взяла с собой букет, который подарил ей возлюбленный.
«Когда любимый мужчина провожал меня в экспедицию "Холопа 3" в Турцию, он подарил мне букет. Я взяла его с собой в один самолет, потом в другой, далее пароход, колесница и, когда я открыла букет в отеле, я поняла, что веревка, которой перетянут букет, идеально подходит моей героине в прическу! Бичевка от букета была отдана художникам и с особой нежностью надевалась моей героине каждый день на сцены на корабле», — рассказала артистка.
Асмус отметила, что московский сухоцвет прожил в ее «турецких покоях» целых полтора месяца. На эту трогательную заметку в личном блоге откликнулась коллега по цеху.
«Понимаю! Я забираю подаренные мне цветы с гастролей, они такие перелеты-переезды переносят порой — удивительно!», — написала в комментариях Катерина Шпица.
Поклонники долго гадали, кто стал новым избранником Асмус. В конце концов СМИ выяснили, что им оказался 41-летний кинооператор Валерий Махмудов.
Ранее актриса вышла в свет со своей 12-летней дочерью.