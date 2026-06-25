«Когда любимый мужчина провожал меня в экспедицию "Холопа 3" в Турцию, он подарил мне букет. Я взяла его с собой в один самолет, потом в другой, далее пароход, колесница и, когда я открыла букет в отеле, я поняла, что веревка, которой перетянут букет, идеально подходит моей героине в прическу! Бичевка от букета была отдана художникам и с особой нежностью надевалась моей героине каждый день на сцены на корабле», — рассказала артистка.