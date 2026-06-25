Актрису Александру Дроздову осудили за ранение коллеги ножом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 200 часам обязательных работ актрису Театра комедии Александру Дроздову по делу о нанесении ножевых ранений сожителю, приглашенному артисту Театра им. Ленсовета Илье Делю. Умышленный характер преступления признан недоказанным, а от наказания фигурантка освобождена, так как примирилась с потерпевшим, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении Александры Дроздовой, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п. “з” ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд переквалифицировал действия Дроздовой на ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), назначил наказание в виде обязательных работ на 200 часов и освободил ее от наказания в связи с примирением с потерпевшим», — говорится в сообщении.
О задержании Дроздовой и помещении ее под домашний арест сообщалось в апреле прошлого года. Как установило следствие, 12 апреля актриса, находясь в квартире на Казанской улице, нанесла Делю удар ножом в грудь.
На судебном процессе были исследованы материалы экспертизы, авторы которой пришли к выводу, что повреждения у потерпевшего могли появиться в соответствии с версией стороны защиты. Согласно ей, Дель взял Дроздову за руки, когда у нее находился нож, потянул на себя, из-за чего упал, а на него сверху упала подсудимая. В результате этого падения нож и ударил в грудь актеру.
Суд указал, что прямой умысел Дроздовой, таким образом, не нашел своего подтверждения, а сторона обвинения не представила доказательств, свидетельствующих именно об умышленном преступлении Дроздовой.
Как отметили в пресс-службе, на предпоследнем заседании обвиняемая и потерпевший «признавались друг другу в любви». Орудие преступления — нож — по решению суда будет уничтожено.
Согласно данным из открытых источников, Дель состоит в труппе Театра им. Ленсовета с 2022 года, ранее служил также в Александринском театре и Театре на Литейном. Известен ролями в фильмах «Цой», «Пророк. История Александра Пушкина» и ряде других. Среди актерских работ Дроздовой, помимо спектаклей Театра комедии, главные роли в фильмах «Рассвет» и «Федя. Народный футболист».