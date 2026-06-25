Актрису Александру Дроздову осудили за ранение коллеги ножом

На судебном процессе были исследованы материалы экспертизы, авторы которой пришли к выводу, что повреждения у потерпевшего могли появиться в соответствии с версией стороны защиты. Согласно ей, Дель взял Дроздову за руки, когда у нее находился нож, потянул на себя, из-за чего упал, а на него сверху упала подсудимая. В результате этого падения нож и ударил в грудь актеру.