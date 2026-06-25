Ида Галич сыграла главную роль в сериале

«Мне так понравился этот проект и предложение Саши Ремизовой поучаствовать в пробах, что я решила пойти на риск. Я была глубоко беременной, а съемки поставили уже на осень. Пробы я проходила с малышкой и успешно справилась с ними, потому что настрой был колоссальный! Я была невероятно счастлива вернуться на съёмочную площадку всего через полтора месяца после рождения дочки», — поделилась Галич.