Екатерина Волкова временно вернулась к гастролям после госпитализации

Екатерина Волкова известна по ролям в сериалах «КГБ в смокинге», «Next 2», а также по работам в фильмах «Живой», «Асса 2», «Саранча», сериалах «Пищеблок», «Скорая помощь» и «Закон каменных джунглей». За свою карьеру актриса снялась в более чем 90 кино- и телевизионных проектах.