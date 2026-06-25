Екатерина Волкова временно вернулась к гастролям после госпитализации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, госпитализированная ранее, временно выписалась из больницы, чтобы принять участие в гастролях со спектаклем «Ночной гость» в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил ее представитель.
«У Екатерины начались гастроли со спектаклем “Ночной гость” в Екатеринбурге. К сожалению, отменить их уже невозможно, поэтому она была вынуждена временно выписаться из больницы. Сразу после возвращения с гастролей Екатерина продолжит лечение и вернется под наблюдение врачей», — сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС стало известно, что Волкова была госпитализирована с клинико-рентгенологическими признаками острого синусита и выраженным болевым синдромом. По его словам, на фоне противовоспалительной терапии у пациентки наблюдается значительное улучшение состояния и восстановление трудоспособности.
Екатерина Волкова известна по ролям в сериалах «КГБ в смокинге», «Next 2», а также по работам в фильмах «Живой», «Асса 2», «Саранча», сериалах «Пищеблок», «Скорая помощь» и «Закон каменных джунглей». За свою карьеру актриса снялась в более чем 90 кино- и телевизионных проектах.