Военная драма Михаила Калатозова давно стала не только классикой советского кинематографа, но и одним из самых влиятельных фильмов XX века. Картина «Летят журавли» рассказывает историю Вероники и Бориса — двух влюбленных, чьи судьбы разрушает Великая Отечественная война. После ухода Бориса на фронт девушка переживает гибель родителей, потерю дома, чувство вины и мучительное ожидание любимого человека. В отличие от большинства советских военных картин того времени, лента сосредоточилась не на подвигах солдат, а на человеческой трагедии, боли утраты и цене войны для обычных людей. Эта эмоциональная честность в сочетании с революционной операторской работой сделала фильм мировым событием. Чтобы понять феномен картины, стоит подробнее узнать, как снимали фильм «Летят журавли».
Особенности съемочного процесса
Создание «Летят журавли» стало настоящим экспериментом для советского кинематографа. Михаил Калатозов и оператор Сергей Урусевский отказались от многих привычных приемов, которыми пользовались режиссеры 1950-х годов. Вместо статичных кадров зрители увидели живую, подвижную камеру, сложнейшие пролеты, необычные ракурсы и удивительную эмоциональную выразительность изображения. Многие технические решения были придуманы специально для этого фильма и впоследствии вошли в историю мирового кино.
Фильм вырос из пьесы, которую долго не разрешали публиковать
Основой картины стала пьеса Виктора Розова «Вечно живые», написанная еще в 1943 году. Произведение долгое время оставалось под запретом из-за неоднозначного по меркам эпохи образа главной героини.
Лишь в середине 1950-х пьесу опубликовали и поставили в только что открывшемся театре «Современник». Постановка произвела огромное впечатление на Михаила Калатозова. После спектакля режиссер лично встретился с Розовым и предложил ему переработать пьесу в киносценарий.
Первоначально фильм должен был называться «За твою жизнь», а сценарий существенно отличался от литературного первоисточника. Многие персонажи были сокращены, а некоторые сюжетные линии получили новое развитие.
Сергей Урусевский фактически стал соавтором фильма
Сегодня кинокритики нередко называют оператора Сергея Урусевского вторым автором картины. Он создал тот уникальный визуальный язык, благодаря которому фильм стал узнаваемым во всем мире.
Урусевский был фронтовым кинооператором и прекрасно понимал, как передать ощущение реальности через движение камеры. Его задача заключалась не в том, чтобы наблюдать за героями со стороны, а в том, чтобы заставить зрителя прожить происходящее вместе с ними.
Поэтому камера в фильме постоянно движется, следует за персонажами, поднимается вверх, резко меняет направление и буквально становится участником событий.
Для съемок использовали ручную камеру
В 1950-е годы подобный подход выглядел революционным. Большинство картин того времени снимались с использованием тяжелых стационарных установок.
Урусевский активно работал ручной камерой, создавая эффект присутствия. Особенно ярко этот прием проявляется в сценах бомбежек, паники и эмоциональных переживаний Вероники.
Подвижное изображение усиливало драматизм происходящего и позволяло зрителю буквально оказаться внутри событий.
Оператор снимал на сверхширокоугольный объектив
Еще одной особенностью стала работа со сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 18 мм.
Для своего времени это было крайне необычное решение. Такая оптика позволяла захватывать большое пространство, сохраняя при этом героев в центре внимания.
Кроме того, характерные искажения широкого угла усиливали эмоциональное напряжение сцен. Благодаря этому зритель чувствовал растерянность, тревогу и одиночество персонажей значительно сильнее.
Для сцены на лестнице построили специальную конструкцию
Один из самых известных эпизодов фильма связан с пробежкой Бориса по лестнице.
Для съемок был создан макет многоэтажного лестничного пролета. В центре конструкции установили металлический столб, к которому крепилась специальная операторская люлька.
Пока Алексей Баталов поднимался по лестнице, ассистенты вручную перемещали Урусевского вместе с камерой, сохраняя идеальную синхронность движения. Получившийся кадр произвел настоящий фурор и впоследствии многократно цитировался кинематографистами по всему миру.
Сцена гибели Бориса потребовала создания новой техники
Для одного из самых трагических эпизодов картины Сергей Урусевский придумал специальные круговые операторские рельсы.
До этого подобные конструкции в советском кино не использовались. Благодаря новому механизму камера могла двигаться вокруг героя по сложной траектории, усиливая эмоциональное воздействие сцены.
Позднее такой прием стал классикой мирового кинематографа.
Частоту кадров меняли прямо во время съемки
Еще одним экспериментом стало изменение частоты съемки в отдельных сценах.
Особенно эффектно это использовали в эпизоде, где Вероника переживает тяжелейший эмоциональный кризис. Частота кадров постепенно уменьшалась, а монтаж становился все более нервным и резким.
Подобное решение позволяло передать внутреннее состояние героини без длинных диалогов и объяснений.
Многие сцены снимались в экстремальных условиях
Создание фильма требовало огромных физических усилий от всей съемочной группы.
Во время съемок прохода разведчиков помощникам приходилось часами перемещать оператора по грязи, удерживая тяжелую аппаратуру. Некоторые сложные кадры снимались десятки раз, пока не удавалось добиться нужного эмоционального эффекта.
Такая самоотдача позволила создать визуальный стиль, который спустя десятилетия продолжает восхищать зрителей и профессионалов.
Когда проходили съемки фильма «Летят журавли»
Работа над картиной велась в 1956—1957 годах на киностудии «Мосфильм». Производство началось вскоре после того, как Михаил Калатозов увидел спектакль «Вечно живые» в театре «Современник» и заинтересовался экранизацией пьесы Виктора Розова.
Премьера фильма состоялась 12 октября 1957 года. Уже через несколько месяцев картина начала свое международное путешествие, которое завершилось триумфом на Каннском кинофестивале.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Несмотря на выдающийся результат, работа над фильмом сопровождалась серьезными трудностями.
Самой тяжелой оказалась ситуация с исполнительницей главной роли Татьяной Самойловой. Во время съемок сцены, в которой Вероника бежит к разрушенному после бомбежки дому родителей, актриса потеряла сознание. Обследование показало, что у нее туберкулез.
Самойлова продолжала работать буквально через силу. Ей регулярно делали уколы, а съемки давались с большим трудом. Но болезнь не помешала создать один из самых пронзительных женских образов в истории отечественного кино.
Серьезную травму получил Алексей Баталов. Во время съемок драки один из актеров случайно увлек его за собой при падении. Баталов ударился лицом о срезанный кустарник и оказался в больнице. К счастью, благодаря мастерству хирургов последствия травмы удалось устранить, и актер вернулся к работе.
Дополнительные сложности создавали многочисленные технические эксперименты. Многие операторские конструкции разрабатывались буквально с нуля, а потому съемочная группа постоянно сталкивалась с необходимостью искать новые инженерные решения прямо на площадке.
Кто сыграл в фильме «Летят журавли»
Главные роли в картине исполнили молодые, но чрезвычайно талантливые актеры. Веронику сыграла Татьяна Самойлова, для которой фильм стал настоящим творческим прорывом и принес мировую известность. Образ Бориса воплотил Алексей Баталов, уже считавшийся одним из самых перспективных актеров своего поколения.
Важные роли также исполнили Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова, Константин Кадочников и Валентина Ананьина. Благодаря сильному актерскому ансамблю история получилась настолько эмоциональной и убедительной.
Интересные факты о фильме «Летят журавли»
Даже спустя почти семь десятилетий картина продолжает открываться зрителям с новых сторон. Многие факты о ее создании и дальнейшей судьбе способны удивить даже поклонников советского кино.
«Летят журавли» — единственный советский обладатель «Золотой пальмовой ветви». На Каннском кинофестивале 1958 года фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». До сих пор это единственная советская полнометражная картина, удостоенная столь высокой награды.
Во Франции название пришлось изменить. При переводе фильма организаторы фестиваля столкнулись с языковой проблемой. Дословный перевод названия на французский мог вызвать нежелательные ассоциации, поэтому картину выпустили под названием «Когда пролетают аисты».
Будущему режиссеру Клоду Лелушу фильм изменил жизнь. Французский кинематографист Клод Лелуш случайно оказался на съемочной площадке «Мосфильма» и увидел работу Урусевского над сценой на лестнице. Позднее он признавался, что именно тогда решил стать режиссером. Спустя годы Лелуш называл «Летят журавли» одним из лучших фильмов в истории мирового кино.
Татьяну Самойлову собирали в Канны всей киностудией. Для поездки на фестиваль у актрисы практически не было подходящего гардероба. Коллеги помогали ей всем миром: одни одолжили платье, другие — туфли, а Дом моделей предоставил шубу и украшения.
Успех фильма помог появиться французской «Новой волне». Французский продюсер Игнац Моргенстерн приобрел права на прокат картины и получил значительную прибыль благодаря ее успеху. Эти средства впоследствии позволили профинансировать фильм «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо — одну из ключевых работ французской «Новой волны».
В СССР триумф фильма освещали очень сдержанно. Несмотря на международное признание, советская пресса практически не рассказывала о каннской победе. В газетах появились лишь небольшие заметки, где даже не всегда упоминались имена создателей картины. Сегодня же «Летят журавли» считается не только одним из величайших произведений отечественного кино, но и фильмом, навсегда изменившим представление о том, какими могут быть военные драмы на экране.