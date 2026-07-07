Будущему режиссеру Клоду Лелушу фильм изменил жизнь. Французский кинематографист Клод Лелуш случайно оказался на съемочной площадке «Мосфильма» и увидел работу Урусевского над сценой на лестнице. Позднее он признавался, что именно тогда решил стать режиссером. Спустя годы Лелуш называл «Летят журавли» одним из лучших фильмов в истории мирового кино.

Татьяну Самойлову собирали в Канны всей киностудией. Для поездки на фестиваль у актрисы практически не было подходящего гардероба. Коллеги помогали ей всем миром: одни одолжили платье, другие — туфли, а Дом моделей предоставил шубу и украшения.

В СССР триумф фильма освещали очень сдержанно. Несмотря на международное признание, советская пресса практически не рассказывала о каннской победе. В газетах появились лишь небольшие заметки, где даже не всегда упоминались имена создателей картины. Сегодня же «Летят журавли» считается не только одним из величайших произведений отечественного кино, но и фильмом, навсегда изменившим представление о том, какими могут быть военные драмы на экране.