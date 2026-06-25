Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с критикой мультсериала «Маша и Медведь» после того, как американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на два новых сезона проекта. Свою позицию политик изложил в социальной сети X, усмотрев в популярном анимационном шоу «милитаристские нарративы».
Цахкна назвал мультфильм элементом мягкой силы России, которая, по его словам, «внедряет милитаристские идеи» в контент для детей. Особое недовольство министра вызвала советская символика, встречающаяся в некоторых эпизодах. Он заявил, что такие детали «заслуживают моральной ясности». В своем посте в X эстонский министр отметил официальный аккаунт Netflix и призвал компанию обратить внимание на его заявление.
«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord. Проект переведен более чем на 40 языков и транслируется практически по всему миру через крупнейшие медиакомпании. В апреле 2020 года сериал вошел в пятерку самых популярных развлекательных брендов на планете.
В июне стало известно, что Netflix приобрел права на восьмой и девятый сезоны мультсериала, а также продлил соглашение на предыдущие сезоны и спин-оффы проекта.
Ранее появилась информация, что создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков планирует снять полнометражный анимационный фильм по мотивам мультсериала.