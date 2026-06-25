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Глава МИД Эстонии обвинил российский мультсериал «Маша и Медведь» в милитаризме

Эстонский министр Маргус Цахкна выступил с критикой популярного мультсериала
Кадр из сериала «Маша и медведь»
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с критикой мультсериала «Маша и Медведь» после того, как американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на два новых сезона проекта. Свою позицию политик изложил в социальной сети X, усмотрев в популярном анимационном шоу «милитаристские нарративы».

Цахкна назвал мультфильм элементом мягкой силы России, которая, по его словам, «внедряет милитаристские идеи» в контент для детей. Особое недовольство министра вызвала советская символика, встречающаяся в некоторых эпизодах. Он заявил, что такие детали «заслуживают моральной ясности». В своем посте в X эстонский министр отметил официальный аккаунт Netflix и призвал компанию обратить внимание на его заявление.

«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord. Проект переведен более чем на 40 языков и транслируется практически по всему миру через крупнейшие медиакомпании. В апреле 2020 года сериал вошел в пятерку самых популярных развлекательных брендов на планете.

В июне стало известно, что Netflix приобрел права на восьмой и девятый сезоны мультсериала, а также продлил соглашение на предыдущие сезоны и спин-оффы проекта.

Ранее появилась информация, что создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков планирует снять полнометражный анимационный фильм по мотивам мультсериала.