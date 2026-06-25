Цахкна назвал мультфильм элементом мягкой силы России, которая, по его словам, «внедряет милитаристские идеи» в контент для детей. Особое недовольство министра вызвала советская символика, встречающаяся в некоторых эпизодах. Он заявил, что такие детали «заслуживают моральной ясности». В своем посте в X эстонский министр отметил официальный аккаунт Netflix и призвал компанию обратить внимание на его заявление.