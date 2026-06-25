В последней серии Владимиру Ковалеву предлагают повышение и должность руководителя в городе. Для него это шанс на карьерный рост и более спокойную жизнь, однако предложение заставляет задуматься о том, что для героя действительно важно. За годы совместной работы бригада стала для Владимира второй семьей, поэтому решение оказывается непростым. Финал сезона подводит итог всем событиям предыдущих серий, показывая, что главной ценностью для героев остаются люди, которые каждый день работают рядом. Именно сплоченность коллектива и готовность поддерживать друг друга помогают им преодолевать любые трудности.