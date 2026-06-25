Впрочем, даже такая крепкая связь однажды дала трещину. Во время работы над фильмом «Серые сады» Дрю сильно отдалилась от всех близких. Она замкнулась не только от Кэмерон, но и от своего тогдашнего возлюбленного Джастина Лонга. Однако актриса смогла помириться с бойфрендом, и именно он в итоге помог воссоединить подруг.