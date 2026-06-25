Дрю Бэрримор поделилась фото со своей звездной подругой Кэмерон Диаз. 51-летняя актриса опубликовала в личном блоге старые фотографии, на которых запечатлена вместе с коллегой.
Бэрримор рассказала, что их дружба тянется еще с подросткового возраста. Все эти годы Кэмерон оставалась рядом, поддерживая подругу «и в хорошие, и в плохие времена».
«Кто был рядом с вами и поддерживал вас? Давайте покажем людям ту любовь, которую они заслуживают! Эй, Кэмерон Диаз, я люблю тебя», — написала Бэрримор.
В Голливуде отношения актрис давно считают эталоном настоящей дружбы. История их знакомства началась случайно: будучи подростками, они столкнулись друг с другом в кафе. Позже девушки не только поддерживали связь, но и начали сниматься вместе. Они часто проводят время в одной компании, вместе отмечают важные праздники.
Впрочем, даже такая крепкая связь однажды дала трещину. Во время работы над фильмом «Серые сады» Дрю сильно отдалилась от всех близких. Она замкнулась не только от Кэмерон, но и от своего тогдашнего возлюбленного Джастина Лонга. Однако актриса смогла помириться с бойфрендом, и именно он в итоге помог воссоединить подруг.
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