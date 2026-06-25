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Дрю Бэрримор трогательно обратилась к Кэмерон Диаз: «Я люблю тебя»

Актриса поделилась архивными фото с подругой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас
Дрю Бэрримор и Кэмерон ДиасИсточник: Legion-Media

Дрю Бэрримор поделилась фото со своей звездной подругой Кэмерон Диаз. 51-летняя актриса опубликовала в личном блоге старые фотографии, на которых запечатлена вместе с коллегой. 

Бэрримор рассказала, что их дружба тянется еще с подросткового возраста. Все эти годы Кэмерон оставалась рядом, поддерживая подругу «и в хорошие, и в плохие времена».

«Кто был рядом с вами и поддерживал вас? Давайте покажем людям ту любовь, которую они заслуживают! Эй, Кэмерон Диаз, я люблю тебя», — написала Бэрримор. 

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз / фото: соцсети
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз / фото: соцсети

В Голливуде отношения актрис давно считают эталоном настоящей дружбы. История их знакомства началась случайно: будучи подростками, они столкнулись друг с другом в кафе. Позже девушки не только поддерживали связь, но и начали сниматься вместе. Они часто проводят время в одной компании, вместе отмечают важные праздники.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз / фото: соцсети
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз / фото: соцсети

Впрочем, даже такая крепкая связь однажды дала трещину. Во время работы над фильмом «Серые сады» Дрю сильно отдалилась от всех близких. Она замкнулась не только от Кэмерон, но и от своего тогдашнего возлюбленного Джастина Лонга. Однако актриса смогла помириться с бойфрендом, и именно он в итоге помог воссоединить подруг.

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