Голливудская звезда Риз Уизерспун вышла в свет вместе со своим возлюбленным, немецким миллиардером Оливером Хаарманом. Это первое за долгое время появление пары на публике. Снимки опубликовало издание Page Six.
Влюбленные впервые вышли вместе на красную дорожку. Они посетили премьеру приквела к фильму «Блондинка в законе» — сериала «Эль».
Сначала актриса позировала перед фотографами вместе с сыном Диконом Филлиппом. Чуть позже к ней присоединился ее бойфренд. Риз и Оливер держались за руки и улыбались друг другу.