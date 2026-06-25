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Риз Уизерспун впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным

Актриса посетила премьеру в компании немецкого миллиардера Оливера Хаармана
Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media

Голливудская звезда Риз Уизерспун вышла в свет вместе со своим возлюбленным, немецким миллиардером Оливером Хаарманом. Это первое за долгое время появление пары на публике. Снимки опубликовало издание Page Six.

Риз Уизерспун и Оливер Хаарманн
Риз Уизерспун и Оливер ХаарманнИсточник: Legion-Media.ru

Влюбленные впервые вышли вместе на красную дорожку. Они посетили премьеру приквела к фильму «Блондинка в законе» — сериала «Эль».

Сначала актриса позировала перед фотографами вместе с сыном Диконом Филлиппом. Чуть позже к ней присоединился ее бойфренд. Риз и Оливер держались за руки и улыбались друг другу.