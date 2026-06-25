Уехавший из РФ Тимур Бекмамбетов потерял почти 200 тыс. рублей на бизнесе

Российский бизнес режиссера Тимура Бекмамбетова ушел в минус на 180 тысяч рублей в 2025 году. Подробности выяснила «Газета».
Согласно бухгалтерской отчетности, за год компания по производству кинофильмов, в которой Бекмамбетов числится главным учредителем, не принесла выручки. При этом убытки составили 180 тысяч рублей. По данным сервиса Rusprofile, стоимость фирмы сейчас — минус 2,3 млн рублей.
Кроме кинокомпании и ИП, у Бекмамбетова не осталось бизнеса в России. В 2021 году режиссер вышел из состава учредителей фонда «Подсолнух», в 2022 и 2024 годах из фирм «ТАББАК», «Базелевс», «Ксенюшка».
Создатель «Елок» уехал из России после начала СВО. Сейчас режиссер живет на три страны: в США, Казахстане и Израиле. В марте 2022 года он поддержал меры по изоляции нашей страны и отстранение русских фильмов от зарубежных кинопремий.