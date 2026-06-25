В сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в бикини

44-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, снялась на территории отеля во время поездки во Францию. Она предстала перед камерой в разноцветном бикини, состоявшем из топа-бандо и трусов с завязками на бедрах. При этом артистка показала фигуру в полный рост.