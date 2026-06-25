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В сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в бикини

Екатерина Волкова снялась в купальнике
Екатерина Волкова, фото: соцсети
Екатерина Волкова, фото: соцсети

В сети восхитились уволенной из театра из-за возраста российской актрисой Екатериной Волковой в откровенном виде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

44-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, снялась на территории отеля во время поездки во Францию. Она предстала перед камерой в разноцветном бикини, состоявшем из топа-бандо и трусов с завязками на бедрах. При этом артистка показала фигуру в полный рост.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

«У нас тут 38 градусов, а на солнце — все 45, кажется. Такого мы не планировали. Признавайтесь, кто сглазил? Мы выкрутились и надели купальники», — указала в подписи Волкова.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Очаровательная красавица», «Такая сексуальная», «Фигура изумительная, невозможно не восхищаться!», «Великолепная. Побольше бы подобных фото. Богиня», — заявили юзеры.

Ранее Екатерина Волкова в платье с глубоким декольте снялась в Париже.