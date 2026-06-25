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Ирина Шейк страстно поцеловала звезду фильма «Горничная» Микеле Морроне

Модель и актер сыграли итальянскую пару в рекламном ролике
Микеле Морроне
Микеле МорронеИсточник: Legion-Media

Ирина Шейк появилась в рекламе нового аромата от Dolce&Gabbana — и не одна, а в компании звезды фильма «Горничная» Микеле Морроне. В ролике модель и актер сыграли итальянскую пару. Все по канону: танцевали, скандалили, веселились, гуляли по Италии и, более того, даже страстно поцеловались в кадре.

Видео модель опубликовала в личном блоге в запрещенной соцсети.

Теперь осталось решить, кому повезло больше — Ирине или Микеле.

Ранее Ирина Шейк выступила в дискуссионном клубе Оксфордского университета.