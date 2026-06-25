Ирина Шейк страстно поцеловала звезду фильма «Горничная» Микеле Морроне

Ирина Шейк появилась в рекламе нового аромата от Dolce&Gabbana — и не одна, а в компании звезды фильма «Горничная» Микеле Морроне. В ролике модель и актер сыграли итальянскую пару. Все по канону: танцевали, скандалили, веселились, гуляли по Италии и, более того, даже страстно поцеловались в кадре.