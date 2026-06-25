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Фильм «Холоп 3» с Прилучным и Асмус посмотрели уже 1,2 млн зрителей

Общая аудитория трех частей «Холопа» превысила 21 миллион человек
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Милош Бикович на съемках фильма «Холоп 3»
Милош Бикович на съемках фильма «Холоп 3»

Третья часть популярной комедийной франшизы «Холоп» уверенно держится в числе лидеров проката. За первые дни картину оценили более 1,2 миллиона зрителей, а общая аудитория всей франшизы в кинотеатрах превысила 21 миллион человек, сообщает дистрибьютор «Централ Партнершип».

Предыдущие две части собрали свыше 6,9 миллиарда рублей и вошли в число самых кассовых отечественных фильмов последних лет. В новой главе создатели решили расширить вселенную: на этот раз перевоспитание героев вышло на новый уровень — их ожидали масштабные приключения и путешествие в эпоху Петра I.

Кадр из фильма «Холоп 3»
Кадр из фильма «Холоп 3»

Режиссером картины вновь выступил Клим Шипенко. К своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие. К актерскому ансамблю присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус, Анна Чиповская и Виталия Корниенко.

Ранее стало известно, что байопик о Майкле Джексоне «Майкл» обошел «Холопа 3» в российском прокате.