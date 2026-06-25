Предыдущие две части собрали свыше 6,9 миллиарда рублей и вошли в число самых кассовых отечественных фильмов последних лет. В новой главе создатели решили расширить вселенную: на этот раз перевоспитание героев вышло на новый уровень — их ожидали масштабные приключения и путешествие в эпоху Петра I.