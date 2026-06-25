Третья часть популярной комедийной франшизы «Холоп» уверенно держится в числе лидеров проката. За первые дни картину оценили более 1,2 миллиона зрителей, а общая аудитория всей франшизы в кинотеатрах превысила 21 миллион человек, сообщает дистрибьютор «Централ Партнершип».
Предыдущие две части собрали свыше 6,9 миллиарда рублей и вошли в число самых кассовых отечественных фильмов последних лет. В новой главе создатели решили расширить вселенную: на этот раз перевоспитание героев вышло на новый уровень — их ожидали масштабные приключения и путешествие в эпоху Петра I.
Режиссером картины вновь выступил Клим Шипенко. К своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие. К актерскому ансамблю присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус, Анна Чиповская и Виталия Корниенко.
Ранее стало известно, что байопик о Майкле Джексоне «Майкл» обошел «Холопа 3» в российском прокате.