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Раскрыты подробности о брате Екатерины Волковой, осужденном за двойное убийство

Младшему брату актрисы предъявили обвинение в США в апреле 2023 года за двойное убийство
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба

В апреле 2023 года стало известно о задержании младшего брата звезды сериала «Воронины» — актрисы Екатерины Волковой. Леонида подозревают в убийстве двух человек — эмигрантов из России Павла Векшина и Кирилла Щукина.

Публика ждала реакции от самой Екатерины. Она вышла на связь не сразу — призналась, что находилась в шоке.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы не обладаем большей информацией, чем вы, и пытаемся разобраться во всем произошедшем», — говорила звезда.

Екатерина Волкова с братом / фото: соцсети
Екатерина Волкова с братом / фото: соцсети

Звезда также отмечала, что не отрекается от брата: «Мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы все поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе». 

После задержания мужчина вину не признавал. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он выходил из квартиры Векшина и Щукина с мусорными пакетами, сумками и скутером. Также известно, что он расплачивался картами жертв и пользовался их документами. После обнаружения тел Леонида задержали. 

Предполагалось, что жена Леонида, Анастасия Плетнева, знала о произошедшем. Однако подтверждения этому не было. Сейчас, как выяснилось, она нашла новую любовь. Как предполагают в сети, Леонид все-таки был осужден, и супруга не стала его ждать.

Ранее Екатерина Волкова показала фото в бикини во Франции. 