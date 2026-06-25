В апреле 2023 года стало известно о задержании младшего брата звезды сериала «Воронины» — актрисы Екатерины Волковой. Леонида подозревают в убийстве двух человек — эмигрантов из России Павла Векшина и Кирилла Щукина.
Публика ждала реакции от самой Екатерины. Она вышла на связь не сразу — призналась, что находилась в шоке.
«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы не обладаем большей информацией, чем вы, и пытаемся разобраться во всем произошедшем», — говорила звезда.
Звезда также отмечала, что не отрекается от брата: «Мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы все поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе».
После задержания мужчина вину не признавал. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он выходил из квартиры Векшина и Щукина с мусорными пакетами, сумками и скутером. Также известно, что он расплачивался картами жертв и пользовался их документами. После обнаружения тел Леонида задержали.
Предполагалось, что жена Леонида, Анастасия Плетнева, знала о произошедшем. Однако подтверждения этому не было. Сейчас, как выяснилось, она нашла новую любовь. Как предполагают в сети, Леонид все-таки был осужден, и супруга не стала его ждать.
Ранее Екатерина Волкова показала фото в бикини во Франции.