По словам источника, актер — «первый парень» за последние несколько лет, к которому модель испытывает настолько сильные чувства. «Она не спешит бросать его в машину под названием Кардашьян. Очень немногие мужчины выживают в такой ситуации», — поделился собеседник таблоида.