Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер не спешит знакомить своего бойфренда, актера Джейкоба Элорди, с родными. Как пишет Page Six, она намеренно держит дистанцию между ним и своим знаменитым кланом.
Инсайдер из окружения манекенщицы рассказал изданию, что Кендалл Дженнер «без ума» от Джейкоба Элорди. Девушка настолько дорожит этими отношениями, что старается оградить партнера от своей семьи, чтобы не разрушить их.
По словам источника, актер — «первый парень» за последние несколько лет, к которому модель испытывает настолько сильные чувства. «Она не спешит бросать его в машину под названием Кардашьян. Очень немногие мужчины выживают в такой ситуации», — поделился собеседник таблоида.
Ранее сообщалось, что Джейкоб Элорди и Кендалл Дженнер вместе отметят 29-летие актера в Австралии.