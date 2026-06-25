Напомним, оригинальный «Мстители: Финал» вышел в 2019 году. Картина студии Marvel стала кульминацией 22 фильмов франшизы. По сюжету Танос уничтожил половину всего живого во Вселенной, и супергерои отправляются в путешествие во времени, чтобы спасти мир.