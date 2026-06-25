Культовый блокбастер «Мстители: Финал» снова покажут в зарубежных кинотеатрах. Об этом сообщает Deadline.
Лента выйдет в обновленном виде под названием «Мстители: Повтор финала» («Avengers: Endgame Encore»). Премьера повторного проката запланирована на 25 сентября.
Создатели добавили в фильм специальное вступление и несколько новых кадров. Для зрителей, которые выберут форматы Infinity Vision и IMAX, приготовили дополнительный сюрприз — новую сцену после титров. Билеты уже поступили в продажу.
Infinity Vision представляет собой новую систему сертификации для премиальных кинотеатров большого формата (PLF). Именно «Мстители: Финал» станет дебютной картиной для этой технологии.
Напомним, оригинальный «Мстители: Финал» вышел в 2019 году. Картина студии Marvel стала кульминацией 22 фильмов франшизы. По сюжету Танос уничтожил половину всего живого во Вселенной, и супергерои отправляются в путешествие во времени, чтобы спасти мир.