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«Мстители: Финал» повторно покажут в зарубежных кинотеатрах

В фильм для повторного проката добавят специальное вступление и дополнительную сцену после титров
«Мстители: Финал»
«Мстители: Финал»

Культовый блокбастер «Мстители: Финал» снова покажут в зарубежных кинотеатрах. Об этом сообщает Deadline.

Лента выйдет в обновленном виде под названием «Мстители: Повтор финала» («Avengers: Endgame Encore»). Премьера повторного проката запланирована на 25 сентября.

Создатели добавили в фильм специальное вступление и несколько новых кадров. Для зрителей, которые выберут форматы Infinity Vision и IMAX, приготовили дополнительный сюрприз — новую сцену после титров. Билеты уже поступили в продажу.

Infinity Vision представляет собой новую систему сертификации для премиальных кинотеатров большого формата (PLF). Именно «Мстители: Финал» станет дебютной картиной для этой технологии.

Напомним, оригинальный «Мстители: Финал» вышел в 2019 году. Картина студии Marvel стала кульминацией 22 фильмов франшизы. По сюжету Танос уничтожил половину всего живого во Вселенной, и супергерои отправляются в путешествие во времени, чтобы спасти мир.