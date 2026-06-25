ТНТ и Norm Production приступили к съемкам комедийного сериала «Универ. 17 лет спустя» — четвертого продолжения культовой франшизы после проектов «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. 15 лет спустя».
Каждая из знакомых пар столкнется с новыми вызовами. Например, у Аллы (Мария Кожевникова) и Кузи (Виталий Гогунский) после рождения сына Макара начинается передел ролей в семье и борьба за бизнес.
Виталий Гогунский рассказал, что сценарий нового сезона прочитал на одном дыхании — Кузю, Аллу и их сына Макара ждет много сюрпризов.
«Мне очень нравится, какой стала Алла спустя несколько лет. Теперь она не только успешная бизнесвумен, но еще и мама, а это открывает для героини много новых эмоций, переживаний и вызовов. Более того, именно такая Аллочка особенно мне близка как маме четверых детей», — поделилась Мария Кожевникова.
Другие пары тоже ожидают приключения. Варя (Екатерина Молоховская) и Майкл (Арарат Кещян) наконец въезжают в собственный дом, но трагедия на работе заставляет Варю обратиться в группу помощи, где она попадает под влияние секты. Антон (Станислав Ярушин) и Марина (Елена Полянская) решаются на ЭКО, что переворачивает привычный уклад жизни Антона.
Валя (Александр Мартынов) после несчастного случая теряет зрение, и семье приходится перестраивать жизнь. Пока Маша (Анна Хилькевич) поддерживает мужа, лечащий врач начинает проявлять к ней симпатию, ставя ее перед непростым выбором. А Кристина (Настасья Самбурская), устав от личных неудач, сосредотачивается на сыне и бизнесе, но внезапно встречает двоих мужчин, готовых подарить ей заботу.
Дата выхода сериала «Универ. 17 лет спустя» пока неизвестна.