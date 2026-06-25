Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Начались съемки «Универа. 17 лет спустя» с Кузей и Аллочкой в роли родителей

Любимые герои возвращаются с новыми испытаниями
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках сериала «Универ. 17 лет спустя»
На съемках сериала «Универ. 17 лет спустя»

ТНТ и Norm Production приступили к съемкам комедийного сериала «Универ. 17 лет спустя» — четвертого продолжения культовой франшизы после проектов «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. 15 лет спустя».

Каждая из знакомых пар столкнется с новыми вызовами. Например, у Аллы (Мария Кожевникова) и Кузи (Виталий Гогунский) после рождения сына Макара начинается передел ролей в семье и борьба за бизнес.

На съемках сериала «Универ. 17 лет спустя»
На съемках сериала «Универ. 17 лет спустя»

Виталий Гогунский рассказал, что сценарий нового сезона прочитал на одном дыхании — Кузю, Аллу и их сына Макара ждет много сюрпризов.

«Мне очень нравится, какой стала Алла спустя несколько лет. Теперь она не только успешная бизнесвумен, но еще и мама, а это открывает для героини много новых эмоций, переживаний и вызовов. Более того, именно такая Аллочка особенно мне близка как маме четверых детей», — поделилась Мария Кожевникова.

Кадр из сериала «Универ. 17 лет спустя»
Кадр из сериала «Универ. 17 лет спустя»

Другие пары тоже ожидают приключения. Варя (Екатерина Молоховская) и Майкл (Арарат Кещян) наконец въезжают в собственный дом, но трагедия на работе заставляет Варю обратиться в группу помощи, где она попадает под влияние секты. Антон (Станислав Ярушин) и Марина (Елена Полянская) решаются на ЭКО, что переворачивает привычный уклад жизни Антона. 

Кадр из сериала «Универ. 17 лет спустя»
Кадр из сериала «Универ. 17 лет спустя»

Валя (Александр Мартынов) после несчастного случая теряет зрение, и семье приходится перестраивать жизнь. Пока Маша (Анна Хилькевич) поддерживает мужа, лечащий врач начинает проявлять к ней симпатию, ставя ее перед непростым выбором. А Кристина (Настасья Самбурская), устав от личных неудач, сосредотачивается на сыне и бизнесе, но внезапно встречает двоих мужчин, готовых подарить ей заботу.

Виталий Гогунский на съемках сериала «Универ. 17 лет спустя»
Виталий Гогунский на съемках сериала «Универ. 17 лет спустя»

Дата выхода сериала «Универ. 17 лет спустя» пока неизвестна. 