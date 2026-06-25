«Мне очень нравится, какой стала Алла спустя несколько лет. Теперь она не только успешная бизнесвумен, но еще и мама, а это открывает для героини много новых эмоций, переживаний и вызовов. Более того, именно такая Аллочка особенно мне близка как маме четверых детей», — поделилась Мария Кожевникова.